Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Предложим наши системы борьбы с дронами»: Браже осудила Иран (3)

© LETA 6 марта, 2026 13:40

Новости Латвии 3 комментариев

LETA

На совещании министров иностранных дел стран ЕС и Персидского залива по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что Латвия решительно осуждает неспровоцированные иранские атаки на страны Ближнего Востока и Персидского залива, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

По словам министра, эти атаки представляют угрозу региональному и международному миру и безопасности, нарушают суверенитет и территориальную целостность стран региона. Министры иностранных дел стран ЕС и Персидского залива также приняли совместное заявление.

Браже отметила, что Латвия выразила в Совете Безопасности ООН решительное осуждение неспровоцированных нападений Ирана на страны ближневосточного региона.

"Латвия полностью солидарна с иранским народом и народами стран, пострадавших от иранских атак. Мы высоко ценим стойкость ближневосточного региона и стран Персидского залива в отражении иранских атак. Я проинформировала министров стран Персидского залива о достижениях Латвии в области беспилотных технологий и о том, что мы можем предложить странам региона наши системы борьбы с беспилотниками", - сказала Браже.

По ее словам, сейчас приоритетом является защита гражданского населения, предотвращение более широкого регионального конфликта и дальнейшей эскалации ситуации. Она подчеркнула, что стабильность в регионе необходима для глобальной безопасности.

Браже также отметила, что Иран давно и целенаправленно занимается дестабилизацией ближневосточного региона и всего мира, в том числе напрямую поддерживая войну России в Украине. Иран использует беспилотники "Shahed для атак на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива - те же самые, которые он предоставил России для ее агрессии в Украине.

Министр подчеркнула, что Иран систематически нарушает свои международные обязательства и угрожает международному миру и безопасности. На протяжении десятилетий он поддерживал, вооружал, финансировал и обучал террористические группировки, включая "ХАМАС, "Хезболлу" и хуситов. Иранский режим открыто продолжал свою незаконную ядерную программу, несмотря на неоднократные дипломатические усилия со стороны ЕС, Великобритании и США, напомнила Браже.

В министерстве напомнили, что Латвия неоднократно осуждала действия иранского режима, в том числе его отказ от сотрудничества с международным сообществом и Международным агентством по атомной энергии в связи с незаконной ядерной программой.

Латвия присоединилась к совместному заявлению ЕС по ситуации на Ближнем Востоке. Латвия внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива и находится в постоянном контакте с посольствами, странами ЕС и другими странами, отметили в министерстве. С 28 февраля Браже провела телефонные разговоры с министрами иностранных дел Израиля, Иордании, Кувейта, Азербайджана и Армении.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Важно 18:31

Важно 3 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 3 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Важно 18:15

Важно 3 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 3 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

Важно 18:06

Важно 3 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (3)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 3 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (3)

Животные 17:41

Животные 3 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Читать