Предлагал «групповуху», высылал порноснимки. Подростки сдали педофила полиции

Редакция PRESS 6 сентября, 2025 10:37

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько 17-летних подростков из Вильнюса  устроили "охотиться" на педофилов. На одном сайте знакомств они создали анкету якобы 15-летней девушки, эта анкета сразу стала популярной среди мужчин. Одного педофила подростки передали в руки полиции, сообщает ru.delfi.lt. 

Суд осудил подозреваемого в педофилии М.Тракялиса. Его признали виновным в попытке склонить к сексу лицо младше 16 лет (152-1 ст. УК), попытке развращения лица младше 16 лет (153 ст.) и распространении порнографического содержания (1 ч. 309 ст. УК). 29-летнего мужчину приговорили к ограничению свободы на 1 год и 1 месяц, кроме того, в течение 8 месяцев он должен отработать 200 ч на общественных работах. Все это время ему нельзя общаться с несовершеннолетними.

Подростки сказали, что идея "охоты" на педофилов у них появилась зимой 2023 года. Они решили повторить действия человека, поделившегося такими действиями в социальной сети Tiktok. На платформе draugas.lt они открыли профиль, указав, что девушке 21 год. Однако мужчинам, которые писали, они сообщали, что те общаются с 15-летней. В этой "охоте" участвовала и двоюродная сестра одного из парней, чье фото они использовали.

Большая часть мужчин, узнав, что девушке 15 лет, больше ей не писала. Но не всех это отвадило. План подростков был простой: договориться о встрече, отправить на нее двоюродную сестру, сами они следили за встречей, находясь поблизости.

Как только появлялся мужчина, группа из 10 молодых людей выходила с ним поговорить. "Мы с этими людьми просто говорили. Читали мораль, в целях безопасности делали видеозапись, но нигде это не публиковали. Только говорили, что он не должен повторять такое, иначе все предадим огласке. Люди обещали больше так не поступать", – рассказал один из "охотников" на педофилов. Таких мужчин было несколько, парни о них в полицию не сообщали. Однако 5 января 2024 года между ними и подозреваемым произошла серьезная стычка. Тракялис оказал сопротивление, пытался бежать, поэтому подростки вызвали полицию.
Перед встречей Тракялис почти неделю переписывался с 15-летней, слал ей неприличные сообщения, в которых рассказывал подробно каким способом намерен заниматься с ней сексом.

"А групповуху хочешь?" – писал он.Кроме того, он прислал 5 порноснимков. Подростки передали полиции всю переписку. Обвиняемый в суде отказался давать показания. Его адвокат Арвидас Пенялис добивался оправдательного приговора для своего клиента.

Он утверждал, что переписка с подростками не может быть доказательством, поскольку получена не по установленному в УК порядку. Адвокат также уверял, что его клиента провоцировали участвовать в переписке и высылать неприличные сообщения. Однако судья Вильнюсского окружного суда Миндаугас Повиланскас с такими аргументами не согласился.

"В практике судов действует правило: собранные частным лицом доказательства, переданные правоохране, могут считаться доказательствами, их не признают, только если они получены запрещенным способом", – акцентировал судья.

Повиланскас констатировал, что никакой провокации не было. Подростки просто задавали вопросы, а Тракялис сам инициировал переписку. "Он первый спросил "хочешь?" На ответ, "ну, мне 15 лет...", "все ок?", он заметил "ок, пришли свое фото, 15 и еще ни разу не пробовала". При назначении наказания судья учел, что обвиняемый не раз был наказан в административном порядке, нигде не работает. Постановление суда вступило в силу.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

