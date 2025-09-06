Предлагал «групповуху», высылал порноснимки. Подростки сдали педофила полиции

Суд осудил подозреваемого в педофилии М.Тракялиса. Его признали виновным в попытке склонить к сексу лицо младше 16 лет (152-1 ст. УК), попытке развращения лица младше 16 лет (153 ст.) и распространении порнографического содержания (1 ч. 309 ст. УК). 29-летнего мужчину приговорили к ограничению свободы на 1 год и 1 месяц, кроме того, в течение 8 месяцев он должен отработать 200 ч на общественных работах. Все это время ему нельзя общаться с несовершеннолетними.

Подростки сказали, что идея "охоты" на педофилов у них появилась зимой 2023 года. Они решили повторить действия человека, поделившегося такими действиями в социальной сети Tiktok. На платформе draugas.lt они открыли профиль, указав, что девушке 21 год. Однако мужчинам, которые писали, они сообщали, что те общаются с 15-летней. В этой "охоте" участвовала и двоюродная сестра одного из парней, чье фото они использовали.

Большая часть мужчин, узнав, что девушке 15 лет, больше ей не писала. Но не всех это отвадило. План подростков был простой: договориться о встрече, отправить на нее двоюродную сестру, сами они следили за встречей, находясь поблизости.

Как только появлялся мужчина, группа из 10 молодых людей выходила с ним поговорить. "Мы с этими людьми просто говорили. Читали мораль, в целях безопасности делали видеозапись, но нигде это не публиковали. Только говорили, что он не должен повторять такое, иначе все предадим огласке. Люди обещали больше так не поступать", – рассказал один из "охотников" на педофилов. Таких мужчин было несколько, парни о них в полицию не сообщали. Однако 5 января 2024 года между ними и подозреваемым произошла серьезная стычка. Тракялис оказал сопротивление, пытался бежать, поэтому подростки вызвали полицию.

Перед встречей Тракялис почти неделю переписывался с 15-летней, слал ей неприличные сообщения, в которых рассказывал подробно каким способом намерен заниматься с ней сексом.

"А групповуху хочешь?" – писал он.Кроме того, он прислал 5 порноснимков. Подростки передали полиции всю переписку. Обвиняемый в суде отказался давать показания. Его адвокат Арвидас Пенялис добивался оправдательного приговора для своего клиента.

Он утверждал, что переписка с подростками не может быть доказательством, поскольку получена не по установленному в УК порядку. Адвокат также уверял, что его клиента провоцировали участвовать в переписке и высылать неприличные сообщения. Однако судья Вильнюсского окружного суда Миндаугас Повиланскас с такими аргументами не согласился.

"В практике судов действует правило: собранные частным лицом доказательства, переданные правоохране, могут считаться доказательствами, их не признают, только если они получены запрещенным способом", – акцентировал судья.

Повиланскас констатировал, что никакой провокации не было. Подростки просто задавали вопросы, а Тракялис сам инициировал переписку. "Он первый спросил "хочешь?" На ответ, "ну, мне 15 лет...", "все ок?", он заметил "ок, пришли свое фото, 15 и еще ни разу не пробовала". При назначении наказания судья учел, что обвиняемый не раз был наказан в административном порядке, нигде не работает. Постановление суда вступило в силу.