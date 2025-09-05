Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Призывники принесли присягу у Памятника свободы

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 21:35

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня у Памятника свободы в Риге 437 молодых солдат Службы государственной обороны (СГО) принесли военную присягу. Церемония стала официальным началом их службы, начавшейся 19 июля в Адажах.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к новобранцам:
«Вы перед нашим народом, перед нашей страной обязуетесь как освоить военное ремесло, так и защищать Латвию с этого момента и до тех пор, пока не закончится ваша служба. И дальше, уже выполняя обязанности резервного военнослужащего… Ваша решимость и ваша сила воли являются примером для всех нас. И за это вам большое спасибо».

Президент поблагодарил командиров и инструкторов за подготовку, а также родителей и близких — за поддержку молодых солдат.

Многие семьи и сами новобранцы поделились своими эмоциями. «В День Мартиня, осенью прошлого года, во время обеда он сказал, что принял решение. Это было сюрпризом для нас. Мы гордимся», — рассказала мама одного из солдат Илзе.

«Друзья, одноклассники, которые были на службе, сказали, что очень интересно. Думаю, это то, через что должен пройти каждый», — отметил солдат Францис Густавс Веберс.

«Я немного вышел из своей зоны комфорта, улучшил физические навыки. Большая ответственность иногда немного пугает, но в целом нормально», — признался Робертс Апситис.

Поддержку выразили и родители: «Я очень горжусь сыном. Рад, что он уже так много выдержал. Надеюсь, и дальше у него все будет складываться успешно», — сказал отец Улдис Апситис. Мама другого солдата Инесе Габале призналась: «Переживаю о том, что он будет делать, что выберет, и из-за этой ответственности».

По словам солдат Райнерса Габалса и Каспарса, первые недели службы были непростыми: «Научился планировать время, улучшил физподготовку, получил разные навыки, связанные с армией, оружием, выживанием в лесу», — сказал Райнерс. «Было тяжело. Думаю, теперь будет еще тяжелее. Но справимся», — добавил Каспарс.

Капитан Национальных вооружённых сил Айварс Берзинскис отметил высокий настрой новобранцев: «Мотивация на самом деле очень высокая. Эти солдаты пришли добровольно, выбрали военную карьеру, захотели получить новые знания. Физическая подготовка по окончании первого уровня очень хорошая». По его словам, опыт показывает, что как минимум половина новобранцев решают остаться на службе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:15 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать