Призывники принесли присягу у Памятника свободы

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к новобранцам:

«Вы перед нашим народом, перед нашей страной обязуетесь как освоить военное ремесло, так и защищать Латвию с этого момента и до тех пор, пока не закончится ваша служба. И дальше, уже выполняя обязанности резервного военнослужащего… Ваша решимость и ваша сила воли являются примером для всех нас. И за это вам большое спасибо».

Президент поблагодарил командиров и инструкторов за подготовку, а также родителей и близких — за поддержку молодых солдат.

Многие семьи и сами новобранцы поделились своими эмоциями. «В День Мартиня, осенью прошлого года, во время обеда он сказал, что принял решение. Это было сюрпризом для нас. Мы гордимся», — рассказала мама одного из солдат Илзе.

«Друзья, одноклассники, которые были на службе, сказали, что очень интересно. Думаю, это то, через что должен пройти каждый», — отметил солдат Францис Густавс Веберс.

«Я немного вышел из своей зоны комфорта, улучшил физические навыки. Большая ответственность иногда немного пугает, но в целом нормально», — признался Робертс Апситис.

Поддержку выразили и родители: «Я очень горжусь сыном. Рад, что он уже так много выдержал. Надеюсь, и дальше у него все будет складываться успешно», — сказал отец Улдис Апситис. Мама другого солдата Инесе Габале призналась: «Переживаю о том, что он будет делать, что выберет, и из-за этой ответственности».

По словам солдат Райнерса Габалса и Каспарса, первые недели службы были непростыми: «Научился планировать время, улучшил физподготовку, получил разные навыки, связанные с армией, оружием, выживанием в лесу», — сказал Райнерс. «Было тяжело. Думаю, теперь будет еще тяжелее. Но справимся», — добавил Каспарс.

Капитан Национальных вооружённых сил Айварс Берзинскис отметил высокий настрой новобранцев: «Мотивация на самом деле очень высокая. Эти солдаты пришли добровольно, выбрали военную карьеру, захотели получить новые знания. Физическая подготовка по окончании первого уровня очень хорошая». По его словам, опыт показывает, что как минимум половина новобранцев решают остаться на службе.