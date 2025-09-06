Индийцев больше чем литовцев, а узбеков — чем белорусов: кто в Латвии живёт

Отдельной строкой в отчёте идут украинцы: 31,8 тыс. человек получили статус временной защиты, ещё 6,8 тыс. граждан Украины живут в Латвии без такого статуса. К этой группе почти вплотную приблизились граждане Индии — 5,8 тыс. человек. Они обогнали литовцев (4,9 тыс.) и заняли третье место среди граждан прочих государств.

Узбеки (4,4 тыс.) догоняют литовцев и уже опередили белорусов, которых в Латвии 4,2 тыс. Белорусы, в свою очередь, численно превосходят такие группы, как немцы (2,7 тыс.), британцы (1,5 тыс.), эстонцы (1,2 тыс.), израильтяне (1,2 тыс.), итальянцы (1,1 тыс.) и французы (1 тыс.).

В десятку наиболее многочисленных сообществ также входят граждане Германии, Великобритании, Эстонии и Израиля. Присутствуют в Латвии и меньшие группы — от нескольких сотен граждан Польши, Китая и Финляндии до единичных жителей из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.