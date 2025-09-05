Финны помогут охранять латвийскую границу

Латвия запросила поддержку в обеспечении пограничного контроля. Из Финляндии в Латвию направлено подразделение. В Латвии финские пограничники будут выполнять те же задачи по охране границы, что и в Финляндии.

Миссия будет продолжаться до 22 сентября.

По данным Пограничной службы, в этом году на границе Латвии и Беларуси возросла нагрузка со стороны мигрантов без надлежащих документов.

Латвия усилила пограничный контроль с марта. Эстония и Литва также поддержали Латвию.

В этом году финские пограничники были направлены в 20 европейских стран для обеспечения безопасности границ.