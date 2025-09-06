Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Протесты учителей и медиков приравняют к политической рекламе? По новому закону ЕС (2)

Редакция PRESS 6 сентября, 2025 11:20

Важно 2 комментариев

LETA

С 10 октября в Европейском союзе вступает в силу регламент о прозрачности политической рекламы. Документ вводит единые правила для всех стран ЕС и задуман как инструмент защиты выборов от манипуляций и внешнего вмешательства. Однако в Эстонии уже предупредили: по букве закона под «политическую рекламу» могут подпасть и уличные митинги, если они направлены на изменение законодательства или бюджетных решений.

Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста заявила, что понимает цель регламента, но у него есть проблемные стороны. «Согласно регламенту, должно быть публично и наглядно указано, кто организует мероприятие, с какой целью, какой закон хотят изменить, а также кто именно его профинансировал. Если митинг направлен на то, чтобы повлиять на законопроект, например, о госбюджете, то это уже политическая реклама», — сказала Пакоста в эфире ERR.

Это означает, что привычные для стран Балтии акции — забастовки учителей, протесты медиков, митинги полицейских и пожарных — могут быть приравнены к политической рекламе. И тогда организаторы обязаны будут заранее обозначить мероприятие именно в таком качестве, раскрыть цели, источники финансирования и связь с выборами.

Представитель Еврокомиссии в Эстонии Элис Паэмурд уточнила: в самом регламенте митинги прямо не упомянуты, и то, что они могут попасть в категорию политической рекламы, остаётся вопросом толкования. Но именно организатор несёт ответственность за правильную квалификацию. «Он должен будет ясно указать в информации о митинге или в рекламе, что это политическая реклама, кто её заказчик, с какими выборами она связана», — подчеркнула Паэмурд.

В Эстонии надзор за новым порядком возложен на Департамент защиты прав потребителей. Там признают: ресурсы крайне ограничены — всего полторы штатные ставки на контроль всей политической рекламы в стране. «Как и в любом надзорном органе с ограниченными ресурсами, мы сначала оцениваем, какие угрозы действительно серьёзны, а какие — нет, и расставляем приоритеты», — пояснила завотделом TTJA Мерике Коппель. По её словам, регламент новый, и многие вопросы будут решаться только на практике. Пока чиновники ориентированы прежде всего на разъяснительные беседы, а не на штрафы.

Регламент действует напрямую и обязателен для всех стран ЕС. В каждой стране назначено ведомство, ответственное за надзор. Однако юристы указывают: если митинг в поддержку конкретного закона, бюджетной статьи или инициативы будет признан политической рекламой, у организаторов появятся дополнительные обязанности, а любое нарушение может привести к претензиям со стороны надзорных органов.

В странах Балтии, где уличные акции традиционно остаются одним из главных инструментов давления на власть, это положение вызывает обеспокоенность. В Латвии учительские или медицинские протесты часто совпадают с обсуждением бюджета. Теперь такие акции могут трактоваться как «влияние на законодательный процесс», то есть политическая реклама.

Еврокомиссия настаивает: цель регламента не в ограничении митингов, а в том, чтобы сделать прозрачной политическую рекламу. Но формулировки закона создают ситуацию, при которой массовые акции протеста автоматически попадают в серую зону.

Таким образом, уже в ближайшие месяцы организаторам митингов придётся решать: относить ли их к политической рекламе, с обязательным раскрытием информации и формальными требованиями, или рисковать претензиями надзорных органов. А для самих обществ это означает новую реальность: уличная политика в Европе отныне будет находиться под вопросом.

Эксперты уже предупреждают, что новый порядок несёт риски не только для больших партий, но и для гражданских инициатив. Meta и Google объявили о прекращении политической рекламы в ЕС, сославшись на чрезмерные требования и правовую неясность регламента. А правозащитная организация ARTICLE 19 отмечает, что слишком широкий охват закона может ударить по неправительственным организациям и меньшим партиям, ограничив их возможность донести свою позицию до общества.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:15 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать