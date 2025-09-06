Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста заявила, что понимает цель регламента, но у него есть проблемные стороны. «Согласно регламенту, должно быть публично и наглядно указано, кто организует мероприятие, с какой целью, какой закон хотят изменить, а также кто именно его профинансировал. Если митинг направлен на то, чтобы повлиять на законопроект, например, о госбюджете, то это уже политическая реклама», — сказала Пакоста в эфире ERR.

Это означает, что привычные для стран Балтии акции — забастовки учителей, протесты медиков, митинги полицейских и пожарных — могут быть приравнены к политической рекламе. И тогда организаторы обязаны будут заранее обозначить мероприятие именно в таком качестве, раскрыть цели, источники финансирования и связь с выборами.

Представитель Еврокомиссии в Эстонии Элис Паэмурд уточнила: в самом регламенте митинги прямо не упомянуты, и то, что они могут попасть в категорию политической рекламы, остаётся вопросом толкования. Но именно организатор несёт ответственность за правильную квалификацию. «Он должен будет ясно указать в информации о митинге или в рекламе, что это политическая реклама, кто её заказчик, с какими выборами она связана», — подчеркнула Паэмурд.

В Эстонии надзор за новым порядком возложен на Департамент защиты прав потребителей. Там признают: ресурсы крайне ограничены — всего полторы штатные ставки на контроль всей политической рекламы в стране. «Как и в любом надзорном органе с ограниченными ресурсами, мы сначала оцениваем, какие угрозы действительно серьёзны, а какие — нет, и расставляем приоритеты», — пояснила завотделом TTJA Мерике Коппель. По её словам, регламент новый, и многие вопросы будут решаться только на практике. Пока чиновники ориентированы прежде всего на разъяснительные беседы, а не на штрафы.

Регламент действует напрямую и обязателен для всех стран ЕС. В каждой стране назначено ведомство, ответственное за надзор. Однако юристы указывают: если митинг в поддержку конкретного закона, бюджетной статьи или инициативы будет признан политической рекламой, у организаторов появятся дополнительные обязанности, а любое нарушение может привести к претензиям со стороны надзорных органов.

В странах Балтии, где уличные акции традиционно остаются одним из главных инструментов давления на власть, это положение вызывает обеспокоенность. В Латвии учительские или медицинские протесты часто совпадают с обсуждением бюджета. Теперь такие акции могут трактоваться как «влияние на законодательный процесс», то есть политическая реклама.

Еврокомиссия настаивает: цель регламента не в ограничении митингов, а в том, чтобы сделать прозрачной политическую рекламу. Но формулировки закона создают ситуацию, при которой массовые акции протеста автоматически попадают в серую зону.

Таким образом, уже в ближайшие месяцы организаторам митингов придётся решать: относить ли их к политической рекламе, с обязательным раскрытием информации и формальными требованиями, или рисковать претензиями надзорных органов. А для самих обществ это означает новую реальность: уличная политика в Европе отныне будет находиться под вопросом.

Эксперты уже предупреждают, что новый порядок несёт риски не только для больших партий, но и для гражданских инициатив. Meta и Google объявили о прекращении политической рекламы в ЕС, сославшись на чрезмерные требования и правовую неясность регламента. А правозащитная организация ARTICLE 19 отмечает, что слишком широкий охват закона может ударить по неправительственным организациям и меньшим партиям, ограничив их возможность донести свою позицию до общества.