Бригадный генерал Лейиньш: «Жить на 72-часовой сумке — изматывает!»

По его словам, «долго находиться в тревоге утомительно. Мы сами должны привыкнуть не быть всё время в боевой готовности. Нам нужно жить в этой новой реальности и находить время радоваться».

Лейиньш подчеркнул, что сам умеет собрать «72-часовую сумку», но её у него нет. «Я знаю, как её подготовить, но у меня её нет», — признал генерал. Он скептически оценил давление на общество с требованием постоянной готовности к кризисам.

К его словам присоединился директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс: «Если сидеть всё время на чемодане, выгоришь. Спасает не сумка — спасают навыки действовать с холодной головой в кризисной ситуации. Сумка — это лишь вспомогательный элемент».

Сартс также заявил, что именно такие навыки помогают Украине продолжать войну: «Война в Украине, возможно, уже закончилась бы для неё плохо, но, учитывая украинский опыт в кризисных ситуациях, страна продолжает бороться».

Он добавил, что в случае кризиса Латвия смогла бы держаться лучше, чем, например, Германия, поскольку уже прошла через разные испытания.