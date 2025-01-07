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Православные Латвии отмечают Рождество: главы Латвийской православной и старообрядческой церквей обратились с посланием

Редакция PRESS 7 января, 2025 11:17

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Сегодня православные и старообрядцы отмечают Рождество.

Как сообщается на сайте кафедрального собора Рождества Христова в Риге, сегодня в 8.30 утра в соборе состоится Божественная литургия праздника Рождества Христова.

Митрополит Латвийской православной церкви Александр в своем поздравлении с праздником отмечает, что Рождество Христово - это праздник мира и примирения. "Поэтому надлежит нам в святочные дни потрудиться ради созидания мирного устроения собственной души и жизни своих близких, а также вознести усердную молитву о "мире всего мира", о соединении всех в вере и о созидании любви и добра. Чтобы прекратились кровопролитие, вражда и ненависть и воцарился благословенный мир Христов".

"Пусть наши сердца будут наполнены непоколебимым миром, светлой радостью и благодарностью Богу", - добавил митрополит.

Из послания Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии:

«Святитель Игнатий Брянчанинов учит нас, что "ни у человеков, ни у ангелов нет средств к исправлению поврежденного грехом человечества". Поэтому Вечный явился во времени, и Бестелесный – во плоти, и с Ним вошла в мир вечность. Апостол Павел называет Иисуса Христа новым Адамом, от Которого произошло новое святое потомство, украшенное Его именем и предназначенное к вечному спасению. Это великое потомство составляют все христиане, принявшие Его учение, рождённые от воды и Духа, живущие в лоне Его Церкви. Пусть убогие ясли наших сердец станут любимыми яслями Богомладенца Христа на земле.

Рождество Христово - праздник мира и примирения. Поэтому надлежит нам в святочные дни потрудиться ради созидания мирного устроения собственной души и жизни своих близких, а также вознести усердную молитву о "мире всего мiра", о соединении всех в вере и о созидании любви и добра. Чтобы прекратились кровопролитие, вражда и ненависть и воцарился благословенный мир Христов и в наших сердцах звучала ангельская песнь: "Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!".

В эти светлые и радостные дни прославим Рождьшагося в Вифлееме Богомладенца Христа Спасителя, Его Пречистую Матерь Пресвятую Богородицу. Пусть незыблемым миром, светлой радостью и благодарностью Богу наполнятся наши сердца».

Из послания председателя Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии Владимира Иванова:

«Мы должны понимать – для чего идем в храм; Кто нас собрал, чего мы желаем, ради чего молимся. Мы верим в вечную жизнь и признаем великую жертву Бога, пришедшего в мир и распятого за каждого из нас, чтобы дать нам возможность спасения. Мы знаем, что ради спасения души и вечной жизни миллионы христиан отрекались от земных благ этого временного мира.

Хочется пожелать - приобрести нам твердую веру. Пожелать нам всем больше и больше укрепляться в вере в Господа нашего Iсуса Христа, воплощенного Сына Божия, чтобы эта вера заставила нас думать о главном: О том, о чем нам нужно думать в первую очередь – о вечности.

Необходимо помнить, что, независимо от нашего желания каждое мгновение приближает нас к вечности. Не поддаваясь суете, в которую нас увлекает враг рода человеческого, преодолевать излишнее увлечение к достижению материальных благ.

А надежду и оптимизм дает нам "…нас ради родившийся Отроча, Младо Превечный Бог!"

В западной христианской церкви Рождество отмечается 25 декабря и 26 декабря.

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