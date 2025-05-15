Законопроект предусматривал, что латвийским негражданам, достигшим 18-летнего возраста ко дню выборов, задекларировавшим своё место жительства в соответствующем самоуправлении не менее чем за 90 дней до дня выборов, либо имеющим в данной самоуправлении недвижимую собственность, предоставляются избирательные права.

Депутат Сейма и глава фракции "Стабильности" Алесей Росликов, как инициатор законопроекта, напомнил что эти люди платят налоги и работают на благо страны. Они проживают в Латвии всю свою жизнь, но по этническому признаку лишены части своих прав. Политик ссылался и на практику Литвы и Эстонии, где право голоса у группы жителей со статусом неграждан - есть! Он указал на право голоса для итальянцев или французов в Латвии по праву недвижимости. По его мнению, это не справедливо по отношению к постоянным жителям Латвии.

В качестве цели поправок указало стремление обеспечить более широкое представительство общества в органах местной власти, способствовать гражданской активности и укреплять доверие к государственным и муниципальным учреждениям. Также авторы законопроекта считают, что такие поправки способствовали бы социальной интеграции и уменьшили бы отчуждённость между сообществом неграждан и государственными структурами Латвии.

В свою очередь депутат Сейма Агнесе Краста ("Новое Единство") перед голосованием в парламенте указала, что такой законопроект вызывает юридические сомнения. Она отметила, что у неграждан есть все возможности стать частью этого государства. Карста подчеркнула, что если люди хотят голосовать, они должны сдать экзамен на гражданство. Любые исключения и поблажки невозможны, заявляет политик.

Нужно отметить, что за передачу законопроекта на рассмотрение в комиссию проголосовали только депутаты от партии "Стабильности". Практически все остальные политические силы, как представленные в правительственной коалиции, так и на фланге оппозиции, проголосовали против предоставления негражданам права голоса, а партия «Латвия на первом месте» практически в полном составе в голосовании не участвовала.