Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Правительство пошло навстречу педагогам? На зарплаты выделяется больше денег, чем планировалось

© LETA 1 октября, 2024 16:44

Новости Латвии 0 комментариев

На обеспечение оплаты труда учителей самоуправлениям до конца года будет в целом выделено 622,1 млн евро, что больше, чем было запланировано в бюджете. Такое решение во вторник приняло правительство.

Финансирование выделено в соответствии с данными о количестве учащихся по состоянию на 1 сентября, внесенными самоуправлениями и частными образовательными учреждениями в государственную информационную систему образования. Объем финансирования на 5,49 млн евро превышает сумму, утвержденную в бюджете этого года, так как увеличилось количество учащихся, поясняет Министерство образования и науки.

Дополнительное финансирование будет выделено из средств на непредвиденные случаи и за счет перераспределения средств.

Большая часть выделенных средств, или 443,095 млн евро, предназначены для зарплат учителей основных и средних общеобразовательных школ, специальных образовательных учреждений и учреждений профессионального образования, а также для обязательных взносов социального страхования.

75,35 млн евро выделены на оплату труда педагогов, обучающих в муниципальных образовательных учреждениях детей с пяти лет, 31,4 млн евро - для частичной оплаты труда педагогов образовательных программ по интересам, 72,24 млн евро - для оплаты труда учителей, работающих в специальных образовательных учреждениях и специальных дошкольных группах. Часть средств будет выделена на расходы по содержанию образовательных учреждений.

Также эти средства предназначены для поддержки перехода на обучение на латышском языке учащихся, которые в предыдущем учебном году закончили программы образования меньшинств.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сенсация! Наши сыграли в ничью с турецким «Галатасарай» в рамках этапа Лиги Европы-2024/25. ФОТО, ВИДЕО

Важно 21:58

Важно 0 комментариев

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Читать
Загрузка

Снова авария со смертельным исходом: погиб еще один мотоциклист в центре Риги

Важно 21:23

Важно 0 комментариев

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

Читать

Просто море людей: по Старой Риге прошла огромная толпа турецких болельщиков. ВИДЕО, ФОТО

Важно 21:19

Важно 0 комментариев

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

ЧП и криминал 21:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

«Так случилось и с этой стаей птиц»: экс-министр обороны назвал причину залета российского дрона

Латышские СМИ 21:09

Латышские СМИ 0 комментариев

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

Читать

Теперь они могут забрать их из больницы: Сиротский суд восстановил в правах родителей переболевших дифтерией детей

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Читать

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать