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Правительство готовится влезть в долги ради обороны. Латвийцам — приготовиться к новым налогам!

tv3.lv 21 июня, 2025 08:14

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийское правительство готово и дальше наращивать госдолг ради оборонных расходов. На этой неделе в Брюсселе была запрошена возможность увеличить дефицит бюджета. При этом ежегодные выплаты по госдолгу уже превышают полмиллиарда евро. Экономисты предупреждают: жизнь в долг неминуемо приведёт к росту налогов.

Хотя ещё в прошлом году коалиция обещала отказаться от так называемых разовых расходов и профинансировать оборону в «нормальномпорядке», теперь курс меняется. Вместе с Литвой, Эстонией и рядом других стран Латвия обратилась в Еврокомиссию с просьбой разрешить рост дефицита сверх 3% ВВП.

Финансовый министр Арвил Ашераденс признал: «Ситуация изменилась. В соответствии с новыми планами НАТО, которые будут утверждены в Гааге 24–25 июня, нам придётся значительно увеличить оборонные расходы — с 3,5% до 5% ВВП».

В ближайшие годы на эти цели дополнительно потребуется 400–500 миллионов евро.

Тем временем обслуживание госдолга стремительно дорожает: если в 2023 году страна тратила на это 290 млн евро, то в этом — уже 555 млн, в следующем прогнозируют 640 млн, а к 2029 году — 830 млн евро. Эти деньги уходят не на дороги, зарплаты или безопасность, а только на выплаты по долгам.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис напомнил: «Риски фискальной устойчивости нужно учитывать. Да, госдолг Латвии пока ниже 60% ВВП, но риски необходимо сбалансировать».

Ректор Латвийского университета, экономист Гундар Берзиньш подчёркивает: «Мы работаем в экономике, где долги надо возвращать. Есть риски, что в будущем придётся повышать налоги».

Главный экономист Swedbank Латвии Лива Зоргенфрея добавляет: «Мы не можем всё время жить с дефицитом выше трёх процентов. Это путь в никуда. Немного увеличить долг — допустимо, но что дальше? Власти говорят о снижении госрасходов. Очень хорошо, но поверим, когда увидим. Скорее всего, без повышения налогов нам всё равно не обойтись».

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