«Правильно, коровы! Пейте, люди, молоко»: разбираемся в латвийских молочных реках

Ваш автор не разделяет точку зрения тех, кто уверяет, что в молодости все было вкуснее: пломбир — слаще, колбаса — натуральнее, сметана — жирнее. Качественные продукты есть и сегодня, а выбор значительно шире, чем когда-то.

Сколько производителей, наименований, объемов! Могли бы вы, к примеру, раньше купить молоко, которое в нераспечатанной упаковке при комнатной температуре хранится несколько месяцев? Другой вопрос, много ли полезных веществ осталось в таком молоке?

Помните молоко, которое когда-то продавали в стеклянных бутылках? Были пол-литровые, литровые, а также треугольные пакеты с молоком — тоже пол-литровые. На горлышках стеклянных бутылок оставались сгустки сливок. Их можно было снять ложкой и съесть или добавить в кофе. Из подкисшего молока готовили домашний творог или простоквашу, из сливок взбивали масло.

Ничего подобного из нынешнего молока, предлагаемого в магазинах, получить не удастся. Это «долгоиграющее» молоко, которое практически не киснет. Почему? Неужели правы те, кто уверен, что в него специально добавляют антибиотики? Нет, это — миф...

Миф об антибиотиках и порошке

Разумеется, коровы болеют — и тогда их лечат, но после выздоровления должен пройти определенный срок, прежде чем такое молоко может отправиться на молочные комбинаты. (Кстати, у биологического молока он значительно длиннее.) А при поступлении молока на предприятие заводская лаборатория проверяет его на целый ряд параметров: присутствие патогенных микроорганизмов, соматических клеток (показатель заболевания животного маститом), остатки ветеринарных препаратов — в том числе антибиотиков. Подобные добавки запрещены и европейским законодательством.

Не состоятелен и еще один миф о сегодняшнем латвийском молоке — будто порой его делают из сухого порошка и разбавляют водой. В итоге, мол, получается цельное молоко. По заказу одной из латышских газет пару лет назад было специально проведено исследование на эту тему: в лабораторию передали 12 различных наименований молока. К чести наших производителей, все образцы оказались настоящим продуктом, не имеющим никакого отношения к порошку...

Да, в Латвии выпускают сухой молочный порошок. Но это экспортный товар, который отправляется в страны Ближнего Востока, Азии. Так какой смысл производителям продавать здесь этот товар? Зачем терять деньги? Но даже если кто-то захотел это сделать, он обязан был бы на упаковке указать, что это молоко из порошка.

Тогда как же сегодня добиваются столь длительного хранения молока?

Три вида обработки

Сырье, поступающее на молокозавод, в обязательном порядке подвергается термической обработке, которая уничтожает в молоке как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору, поэтому продукт не портится и дольше хранится.

Существуют три вида тепловой обработки: пастеризация (нагревание до 60-70 градусов в течение получаса), ультрапастеризация (резкий нагрев до 135-150 градусов и быстрое охлаждение до 4 градусов) и стерилизация (кипячение при 100-120 градусах в течение 10-15 минут).

При стерилизации погибают все патогенные и полезные микробы. Термически обработанное молоко на заводе расфасовывается в чистую новую упаковку с соблюдением всех необходимых санитарных правил и температурных режимов хранения, что намного увеличивает сроки хранения молока. Если открыть такую упаковку, то молоко скорее протухнет или прогоркнет, а не скиснет...

За «живым» молоком

Тот из жителей столицы, кто любит «живое» молоко, сегодня тоже имеет возможность его приобрести. И не обязательно на Рижском центральном рынке. Во многие районы Риги приезжают фермеры со своими молочными продуктами, в том числе — молоком. Люди знают, когда его привозят, и за ним часто выстраиваются очереди. Такую смычку города с деревней контролирующие органы одобрили несколько лет назад — к радости и горожан, и крестьян.

Правда, с каждым годом подобная продажа наблюдается все реже. Потому что все меньше крестьян держат на селе скотину и что-то поставляют на рынок. Все больше в рижских районах трейлеров, где перепродают продукты — от фруктов, ягод и овощей до рыбных консервов и копченой рыбы. Да и покупают «живое» молоко, как правило, люди старшего поколения. Молодежь привыкла к тому, что предлагают в магазинах...

Илья ДИМЕНШТЕЙН.