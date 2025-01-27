Права, парковка, техосмотр: новинки-2025 в правилах дорожного движения

Мешает движению?

Приедет эвакуатор и наведёт порядок

Транспортное средство, припаркованное и мешающее движению общественного транспорта, может быть принудительно удалено. Этим пунктом дополнена статья 43.3 Закона о дорожном движении «Принудительное перемещение транспортного средства».

Теперь принудительное перемещение транспортного средства на специальное парковочное место допускается в случае, если нарушены правила остановки или стоянки и транспортное средство припарковано таким образом, что мешает движению, а водитель отсутствует.

* В свою очередь управляющий дорогой имеет право принудительно убрать транспортное средство со скоростной автомагистрали, предварительно собрав данные о нарушении и направив их в полицию.

* Увеличены штрафы за остановку и парковку, если транспортное средство мешает движению общественного транспорта. Из статьи 57 Закона о дорожном движении «Нарушение правил остановки и стоянки» исключен пункт 9 второй статьи, предусматривавший, что за остановку на трамвайных путях или в непосредственной близости от них, если это мешает движению трамвая, водителю транспортного средства делается предупреждение или выписывается штраф в размере 30 евро.

Также исключен пункт 2 статьи, предусматривавший штраф в размере 40 евро водителю транспортного средства за парковку на трамвайных путях или в непосредственной близости от них, если это препятствует движению трамвая.

Зато 3-я часть статьи 57 теперь предусматривает, что за остановку транспортного средства, если она создает помехи движению общественного транспорта, а также за остановку на железнодорожном переезде на водителя транспортного средства налагается штраф в размере 40 евро.

А часть 6-я статьи предусматривает, что за парковку, если она создает помехи движению общественного транспорта, а также за пересечение железнодорожного пути водителю транспортного полагается штраф в размере от 140 до 280 евро.

Итак, если припаркованный автомобиль водителя мешает движению общественного транспорта, возможный максимальный штраф будет в в семь раз выше, чем ранее...

Следите за почтой!

Оперативная информация владельцам транспорта

Согласно новым поправкам к Закону о дорожном движении, владельца транспортного средства будут оперативно информировать в случаях, когда технические средства установят, что транспорт, нарушивший правила дорожного движения (ПДД), не прошел технический осмотр или не было оформлено обязательное гражданское страхование (полис ОСТА).

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) будет оперативно направлять владельцу уведомление о нарушении на зарегистрированный адрес электронной почты, указанный владельцем транспорта в e-CSDD. Это предотвратит повторные нарушения правил дорожного движения транспортным средством, не прошедшим техосмотр и не имеющим полиса ОСТА. Что позволит снизить количество случаев штрафования водителей за одно и то же нарушение правил дорожного движения в течение короткого периода времени – отсутствие техосмотра или полиса.

(!) Информацию о проведенном государственном техосмотре транспорта и сроке его проведения можно проверить на портале CSDD в разделе электронных услуг: https://e.csdd.lv/chkta

информацию о состоянии и сроке обязательного страхования ОСТА – по ссылке:

https://services.lv/lv/CheckOCTA

И ни капли больше!

Для транспорта из стран, не входящих в ЕС

Запрещен въезд на территорию Латвии коммерческим транспортным средствам из иностранного государства, не являющегося членом Евроcоюза, если объем топлива в баке превышает 200 литров.

Акцизным налогом не облагаются нефтепродукты (топливо) в объеме до 200 литров, которые обеспечивают работу конкретного коммерческого транспортного средства, въезжающего на территорию Латвии из третьей страны, - разъясняет Служба госдоходов (VID), поправки к закону «Об акцизном налоге".

Ранее ограничения на количество топлива для транспорта из третьих стран не было и все топливо в стандартном баке было освобождено от налогов. Тогда как перевозчики, зарегистрированные в ЕС, могли выезжать из России со 150 л топлива (плюс 50 л в качестве допустимой погрешности объема), а перевозчики из третьих стран - с полным баком объемом до 1 500 л. Часть такого законно ввезенного топлива могла оказаться на нелегальном рынке.

Ограничение уменьшит нелегальную реализацию в Латвии освобожденного от налогов привозного топлива и устранит неравные условия для перевозчиков из ЕС. В пунктах пересечения границы Латвии с Россией и Беларусью таможенники будут проверять количество топлива, ввозимого коммерческим автотранспортом, и, если оно превысит законный лимит, перевозчик должен будет вернуться в страну, откуда он ехал...

Без наклеек

Дадут справку о техосмотре

После прохождения техосмотра автомобилем наклейка на стекло машины больше не будет наклеиваться, - сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Отказ от наклейки со сроком годности технического осмотра транспортного средства предусматривают поправки к Закону о дорожном движении.

А подтверждением того, что автомобиль прошел государственный технический осмотр и допущен к участию в дорожном движении, теперь является запись в Государственном регистре транспортных средств и водителей. Также водителю выдается справка, подтверждающая техосмотр.

Теперь можно ввести регистрационный номер транспортного средства в e-CSDD и бесплатно узнать срок годности техосмотра.

CSDD призывает водителей зарегистрироваться в e-CSDD для получения напоминаний и уведомлений...

Парковка по-новому

Рига изменила способ оплаты

В столице действует новая система учета и контроля оплаты парковки. Подтверждение оплаты парковки доступно в виде электронного чека, который можно получить, отсканировав QR-код, по электронной почте или на сайте ООО Rīgas satiksme.

Оплатить любую зону можно в любом автомате или при помощи SMS-сообщения и мобильного приложения. После подтверждения сделки по оплате парковки можно получить электронный чек:

- сосканировать QR-код - на экране автомата для оплаты парковки появится QR-код, сосканировав его, можно будет скачать на смартфон электронный чек;

- по электронной почте - для этого на экране нужно выбрать опцию «Отправить по э-почте» (SUtIt e-pastA) и ввести свой адрес электронной почты;

- на сайте - www.rigassatiksme.lv в разделе «Парковки» (AutostAvvietas).

Rīgas satiksme отмечает, что если оплаченное время истекло, а рядом нет автомата той зоны, где припаркован автомобиль, можно оплатить нужную зону в любом автомате.

Карты жителей для оплаты парковки с апреля можно будет оформить и получить дистанционно.

Управляющий парковками - предприятие Rīgas satiksme - считает, что нововведение удобно клиентам и вносит вклад в сохранение экологического равновесия...

Срок истёк?

Придётся сдавать экзамен

Если срок водительских прав истек три года назад или более, то для их продления придется сдавать экзамены - по теории и вождению. Об этом говорят новые правила Кабинета министров.

В CSDD отмечают, что есть случаи, когда срок действия прав истек более 10 лет назад, и сомнительно, что у человека, который очень долго не сидел за рулем, сохранились водительские навыки. А это угроза безопасности движения.

Информацию об этих правилах на сайте CSDD размещена в разделе «Замена удостоверения":

- при наличии удостоверения категории C или D (права на вождение грузовика или автобуса) для его обновления достаточно экзамена по категории B;

- при наличии прав на мотоцикл и квадроцикл сдавать нужно на эти категории;

- без сдачи экзаменов права смогут продлить, если водительское удостоверение выдано в другой стране и действительно в течение последних трех лет.

Экзамен по теории вождения стоит 11,40 евро, а экзамен по вождению — 44,60 евро...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА