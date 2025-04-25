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Позор для латвийской правовой системы: решение Генпрокуратуры по делу Цукурса возмутило еврейскую общину (1)

Редакция PRESS 25 апреля, 2025 18:58

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LETA

Латвийский совет еврейских общин и объединений подаст апелляцию на решение Генеральной прокуратуры о прекращении уголовного дела в отношении Герберта Цукурса в связи с возможным соучастием в уничтожении еврейского гражданского населения во время Холокоста.

Решение Генеральной прокуратуры Латвии о закрытии дела против латвийского авиатора Герберта Цукурса вызвало резкую реакцию со стороны еврейской общины. Как сообщил агентству LETA представитель Совета еврейских общин Илья Ленский, организация намерена обжаловать это решение, называя его не только неожиданным, но и глубоко возмутительным.

По словам Ленского, прокуратура проигнорировала ряд важных исторических источников, которые были ей официально переданы. Более того, в самом решении нет даже указаний на то, что эти источники были рассмотрены или как-либо оценены на предмет достоверности.

“Сам факт принадлежности Цукурса к так называемой «команде Арайса» уже должен рассматриваться как участие в геноциде,” — подчеркнул Ленский. Он напомнил, что «команда Арайса» официально признана преступной организацией, а участие в таковых, согласно латвийскому законодательству, само по себе влечёт уголовную ответственность.

Тем не менее, как отмечает Ленский, этот очевидный юридический аргумент прокуратурой попросту не был принят во внимание. “Фактически единственным источником, которому прокуратура хотя бы частично доверяет, оказались оправдательные показания самого Цукурса, данные им в 1950-х годах в Бразилии,” — с иронией отметил он.

По словам Ленского, прокуратура либо полностью игнорирует источники, прямо указывающие на участие Цукурса в преступлениях, либо заявляет, что “состава преступления не установлено”. Он охарактеризовал решение как “позор для латвийской правовой системы” и результат “юридически безграмотной работы”.

Совет еврейских общин выражает надежду, что решение прокуратуры будет отменено. Ленский заверил, что организация всегда готова помочь следственным органам, в том числе с указанием, где и в каких международных архивах можно найти необходимые материалы.

При этом он добавил, что, по мнению Совета, само возбуждение этого дела было шагом спорным. “На наш взгляд, такого рода дела — это, прежде всего, зона ответственности историков. Но если прокуратура всё же взялась за этот вопрос, и в центре стоит вопрос: участвовал ли Цукурс в геноциде — то ответ может быть только один: да, участвовал,” — категорично заявил Ленский.

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