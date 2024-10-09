Повышение налога в новом году может подстегнуть продажи недвижимости в конце этого года

Латвийская ассоциация недвижимости возражает против повышения ставки налога в период роста стоимости жизни, так как в результате все больше сделок будет происходить в "серой" зоне.

"Поправки к закону о подоходном налоге с населения - это точно не тот фактор, который ускорит развитие рынка, потому что продавцам придется считаться с более высокими расходам, которые они попытаются переложить на покупателей, добавив их к цене объекта. А покупатели уже и так скептически относятся к ценам на рынке", - говорит аналитик рынка недвижимости компании "Latio" Ксения Иевлева. Эксперты рынка считают, из-за поправок в последнем квартале 2024 года может увеличиться количество сделок, чтобы заплатить за продажу 20%-ный налог, а не 25,5%, 33% или 36%.

В рамках налоговой реформы планируется внести поправки в закон о подоходном налоге с населения, введя налог в размере 25,5% на доходы до 105 300 евро в год и 33% для доходов выше этого порога.