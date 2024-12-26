Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Декабря Завтра: Dainuvite, Gija, Megija

Повреждены сразу три кабеля связи между Эстонией и Финляндией: задержано подозрительное судно

© LETA 26 декабря, 2024 18:56

Мир 0 комментариев

Финские власти для расследования инцидента на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно "Eagle S", которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В четверг Цахкна обсудил по телефону инциденты с подводной инфраструктурой с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и, комментируя выход из строя линии электропередачи "EstLink2" и трех кабелей связи, сказал, что столь частые повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры в Балтийском море нельзя считать случайностью.

"Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в то, что они случайны или просто вызваны плохим мореходством. Мы должны понять, что повреждение подводной инфраструктуры стало системным и должно рассматриваться как нападение на наши жизненно важные структуры", - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, расследование этого дела все еще находится на ранней стадии, но в качестве положительного момента можно отметить, что финские власти доставили судно "Eagle S" под флагом Островов Кука, которое, как первоначально сообщалось, ходило с незакрепленным якорем, в финский порт для проведения расследования.

По словам министра, инфраструктура морского дна Балтийского моря уязвима, но Эстония продолжит всестороннее сотрудничество с Финляндией, а также со всеми другими странами, расположенными вокруг Балтийского моря, для защиты инфраструктуры морского дна. "Мы также находимся в контакте с другими нашими союзниками и партнерами, чтобы координировать международное сотрудничество", - сказал Цахкна.

Министр добавил, что для установления всех обстоятельств инцидента необходимы многосторонние совместные усилия стран. "Помимо того, что теневой флот в Балтийском море позволяет избежать санкций, он также представляет угрозу безопасности, и мы не можем просто стоять и смотреть", - сказал Цахкна.

Как сообщалось ранее, повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. В среду вечером предприятия АО "Elisa Eesti" и "CITIC Telecom" уведомили Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии о повреждении трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

Повреждены два кабеля связи, принадлежащих группе "Elisa", и один кабель связи, принадлежащий "CITIC Telecom". Причина прекращения работы на данный момент неизвестна, но владельцы кабелей занимаются ликвидацией неполадок в работе, и это не окажет влияния на конечных пользователей.

По словам телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги связи по кабелю, неполадки не оказывают заметного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией функционируют.

Внешние соединения Эстонии многократно дублированы, то есть в случае обрыва подводных кабелей можно использовать альтернативные действующие подводные кабели или наземные кабели до Латвии, чтобы обеспечить трансграничный доступ в интернет и функционирование различных услуг.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Новый год ожидается усиление осадков и ветра: обновлённый прогноз

Важно 19:00

Важно 0 комментариев

В последние дни года в Латвии сохранится пасмурная и теплая погода, а 31 декабря и в первый день нового года усилятся осадки и ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В последние дни года в Латвии сохранится пасмурная и теплая погода, а 31 декабря и в первый день нового года усилятся осадки и ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Конец света: страшные предсказания Ванги на 2025 год

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Баба Ванга, слепая прорицательница из Болгарии, которая якобы оставила свои предсказания до 5079 года, предвидела, что 2025 год будет сложным

Баба Ванга, слепая прорицательница из Болгарии, которая якобы оставила свои предсказания до 5079 года, предвидела, что 2025 год будет сложным

Читать
Загрузка

Таинственная смерть миллионера Айнара Гулбиса породила несколько мистических теорий

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Таинственная смерть миллионера Айнара Гулбиса в Бразилии остается загадочной и непонятной, пишет "Неаткарига" со ссылкой на высказывания близких к семье Гулюисов людей, озвученных в статье "Kas Jauns".

Таинственная смерть миллионера Айнара Гулбиса в Бразилии остается загадочной и непонятной, пишет "Неаткарига" со ссылкой на высказывания близких к семье Гулюисов людей, озвученных в статье "Kas Jauns".

Читать

Мама, купи мармозетку! Каких экзотических животных латвийцы держат дома

Для настроения 18:33

Для настроения 0 комментариев

Зайдя на днях к молодой семейной паре, изумился: на пороге рижской квартиры меня встречал смешной черный поросенок. «Вьетнамский, очень добродушный», - улыбнулись хозяева... Декоративные свиньи – не единственные экзотические животные, которые прописались в латвийских квартирах. В Плаканциемсе, на берегу пруда, несколько лет назад пожарные выловили нильского крокодила, сбежавшего из домашнего террариума, под Иецавой поймали кенгуру, вырвавшегося из домашнего плена… Кого еще из экзотических животных приютили у себя латвийцы? Что думают об этом специалисты и что гласит закон?

Зайдя на днях к молодой семейной паре, изумился: на пороге рижской квартиры меня встречал смешной черный поросенок. «Вьетнамский, очень добродушный», - улыбнулись хозяева... Декоративные свиньи – не единственные экзотические животные, которые прописались в латвийских квартирах. В Плаканциемсе, на берегу пруда, несколько лет назад пожарные выловили нильского крокодила, сбежавшего из домашнего террариума, под Иецавой поймали кенгуру, вырвавшегося из домашнего плена… Кого еще из экзотических животных приютили у себя латвийцы? Что думают об этом специалисты и что гласит закон?

Читать

В новом году у латвийцев будет меньше наличных и больше отчётности: как это?

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Читать

Когда русские в Латвии станут «своими»: историк

Выбор редакции 18:00

Выбор редакции 0 комментариев

Если бы после 1920-30 годов не было Второй мировой, советского вторжения и связанных с этим трагедий, наша страна, ее общество были бы другими, сказал историк, соавтор книги «Русские в истории Латвии. Когда, как и почему?» Мартиньш Минтаурс в интервью LSM+.

Если бы после 1920-30 годов не было Второй мировой, советского вторжения и связанных с этим трагедий, наша страна, ее общество были бы другими, сказал историк, соавтор книги «Русские в истории Латвии. Когда, как и почему?» Мартиньш Минтаурс в интервью LSM+.

Читать