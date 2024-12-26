Повреждены сразу три кабеля связи между Эстонией и Финляндией: задержано подозрительное судно

В четверг Цахкна обсудил по телефону инциденты с подводной инфраструктурой с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и, комментируя выход из строя линии электропередачи "EstLink2" и трех кабелей связи, сказал, что столь частые повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры в Балтийском море нельзя считать случайностью.

"Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в то, что они случайны или просто вызваны плохим мореходством. Мы должны понять, что повреждение подводной инфраструктуры стало системным и должно рассматриваться как нападение на наши жизненно важные структуры", - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, расследование этого дела все еще находится на ранней стадии, но в качестве положительного момента можно отметить, что финские власти доставили судно "Eagle S" под флагом Островов Кука, которое, как первоначально сообщалось, ходило с незакрепленным якорем, в финский порт для проведения расследования.

По словам министра, инфраструктура морского дна Балтийского моря уязвима, но Эстония продолжит всестороннее сотрудничество с Финляндией, а также со всеми другими странами, расположенными вокруг Балтийского моря, для защиты инфраструктуры морского дна. "Мы также находимся в контакте с другими нашими союзниками и партнерами, чтобы координировать международное сотрудничество", - сказал Цахкна.

Министр добавил, что для установления всех обстоятельств инцидента необходимы многосторонние совместные усилия стран. "Помимо того, что теневой флот в Балтийском море позволяет избежать санкций, он также представляет угрозу безопасности, и мы не можем просто стоять и смотреть", - сказал Цахкна.

Как сообщалось ранее, повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. В среду вечером предприятия АО "Elisa Eesti" и "CITIC Telecom" уведомили Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии о повреждении трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

Повреждены два кабеля связи, принадлежащих группе "Elisa", и один кабель связи, принадлежащий "CITIC Telecom". Причина прекращения работы на данный момент неизвестна, но владельцы кабелей занимаются ликвидацией неполадок в работе, и это не окажет влияния на конечных пользователей.

По словам телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги связи по кабелю, неполадки не оказывают заметного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией функционируют.

Внешние соединения Эстонии многократно дублированы, то есть в случае обрыва подводных кабелей можно использовать альтернативные действующие подводные кабели или наземные кабели до Латвии, чтобы обеспечить трансграничный доступ в интернет и функционирование различных услуг.