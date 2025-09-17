Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Поворот не туда: поезд протаранил машину в Юрмале

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 08:02

Важно 0 комментариев

В Юрмале водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути в месте, где движение транспорта запрещено. Машина застряла прямо на рельсах, и хотя машинист приближающегося поезда её заметил, избежать столкновения не удалось. Движение поездов было остановлено примерно на час, пока автомобиль не убрали с путей.

По данным передачи Degpunktā, водитель автомобиля Mitsubishi двигался по улице Конкордияс и, видимо, не понял или не заметил, что дорога там заканчивается, в результате чего оказался на железнодорожных путях. Машинист пассажирского поезда увидел застрявшую машину, но было уже слишком поздно.

Происшествие случилось в тёмное время суток. Машинист подавал сигналы и пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Водитель — гражданин Украина — успел выбраться из автомобиля, пассажиры поезда так же не пострадали. Удар был сильным, а машина полностью разбилась.

Андрис, очевидец: «Там восстановить уже точно невозможно, всё полностью разбито. Передняя часть развалилась... Я говорю — он даже особо не тормозил, тормозной след короткий. Что у него было в голове — не знаю».

Местная жительница: «Это, конечно, ужасно, что произошло. Честно говоря, такого ещё не было. Обычно машины здесь ездят очень тихо. А в этот раз был сильный шум, машина ехала, ехала. Куда ехала — непонятно».

Из-за аварии движение поездов было приостановлено примерно на час, пока автомобиль не убрали с рельсов.

Сигита Паула, руководитель отдела коммуникации A/S Pasažieru vilciens: «Мы, конечно, призываем и пешеходов, и водителей ни в коем случае не пересекать железнодорожные пути в неразрешённых местах, ведь это действительно очень опасно. Такие случаи серьёзно влияют на движение поездов и на безопасность наших пассажиров».

Как отмечает Государственная полиция, по всей Латвия люди нередко переходят железнодорожные пути в неположенных местах, но въезд на них на машине — исключительный случай. Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,41 промилле. В отношении него начаты административные процессы за вождение в нетрезвом виде и создание аварийной ситуации.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:25 17.09.2025
NEPLP ограничил доступ к ещё 12 сайтам с российской пропагандой
Bitnews.lv 3 минуты назад
Въезд в Юрмалу подорожает почти вдвое: что думают люди?
Bitnews.lv 28 минут назад
В выходные воздух прогреется до +23, но с понедельника — резкое похолодание
Bitnews.lv 56 минут назад
Латвия: налог на дрова не поддержим
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День разговоров с городом
Sfera.lv 2 часа назад
ООН: а давайте всё зареформируем?
Sfera.lv 2 часа назад
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 14 часов назад
Полицию Эстонии вооружат гранатомётами
Bitnews.lv 15 часов назад

Гражданин Латвии шпионил по заданию российской разведки: СГБ

Важно 09:23

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Читать
Загрузка

Латышский язык как иностранный: готовят учителей нового типа

Важно 09:06

Важно 0 комментариев

Когда взрослый человек решает учить новый язык, ему нужен особый подход. Поэтому нужны специально обученные преподаватели. Латвийский университет запускает программу, в рамках которой подготовит специалистов для преподавания латышского языка как иностранного взрослым людям. И тем, кто приехал из-за границы, и тем, кто живёт в Латвии давно, но не уверен в своих знаниях, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Когда взрослый человек решает учить новый язык, ему нужен особый подход. Поэтому нужны специально обученные преподаватели. Латвийский университет запускает программу, в рамках которой подготовит специалистов для преподавания латышского языка как иностранного взрослым людям. И тем, кто приехал из-за границы, и тем, кто живёт в Латвии давно, но не уверен в своих знаниях, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Читать

Русская культура повлияла на латышскую идентичность: профессор Краминьш рвет шаблоны

Выбор редакции 09:03

Выбор редакции 0 комментариев

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 08:54

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

«Ребенок имеет право»: депутаты обсудят участие детей в акциях ЛГБТ

Новости Латвии 08:37

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Выбор редакции 08:29

Выбор редакции 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Важно 08:28

Важно 0 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Читать