Поворот не туда: поезд протаранил машину в Юрмале

По данным передачи Degpunktā, водитель автомобиля Mitsubishi двигался по улице Конкордияс и, видимо, не понял или не заметил, что дорога там заканчивается, в результате чего оказался на железнодорожных путях. Машинист пассажирского поезда увидел застрявшую машину, но было уже слишком поздно.

Происшествие случилось в тёмное время суток. Машинист подавал сигналы и пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Водитель — гражданин Украина — успел выбраться из автомобиля, пассажиры поезда так же не пострадали. Удар был сильным, а машина полностью разбилась.

Андрис, очевидец: «Там восстановить уже точно невозможно, всё полностью разбито. Передняя часть развалилась... Я говорю — он даже особо не тормозил, тормозной след короткий. Что у него было в голове — не знаю».

Местная жительница: «Это, конечно, ужасно, что произошло. Честно говоря, такого ещё не было. Обычно машины здесь ездят очень тихо. А в этот раз был сильный шум, машина ехала, ехала. Куда ехала — непонятно».

Из-за аварии движение поездов было приостановлено примерно на час, пока автомобиль не убрали с рельсов.

Сигита Паула, руководитель отдела коммуникации A/S Pasažieru vilciens: «Мы, конечно, призываем и пешеходов, и водителей ни в коем случае не пересекать железнодорожные пути в неразрешённых местах, ведь это действительно очень опасно. Такие случаи серьёзно влияют на движение поездов и на безопасность наших пассажиров».

Как отмечает Государственная полиция, по всей Латвия люди нередко переходят железнодорожные пути в неположенных местах, но въезд на них на машине — исключительный случай. Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,41 промилле. В отношении него начаты административные процессы за вождение в нетрезвом виде и создание аварийной ситуации.