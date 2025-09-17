Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я не могла дышать!» Вместо помощи водитель выгнал женщину из автобуса

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 09:44

Важно 0 комментариев

LETA

Патриция страдает от астмы. На обратном пути домой в Ригу с похорон матери в Лиепае ей внезапно стало плохо в пассажирском автобусе. «Приступ был сильный, я не могла дышать», — вспоминает женщина. Она обратилась за помощью к водителю автобуса, надеясь, что он вызовет врачей, однако вместо этого водитель, по словам Патриции, «жестоко вышвырнул её» на автостанции в Салдус.

Первый тяжёлый приступ у неё случился еще на кладбище в день похорон 22 августа. Тогда приехала бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), ввела необходимые лекарства, и Патриция решила вернуться в Ригу регулярным рейсом компании Liepājas autobusu parks в 18:30.

Однако спустя почти два часа пути приступ повторился. В тот момент автобус остановился на автостанции Салдуса, и Патриция пошла к водителю, чтобы попросить вызвать медиков. «Он громко накричал на меня, сказал, чтобы я выходила, потому что он опаздывает и вызывать "скорую" не обязан. Затем он закрыл двери», — рассказывает женщина.

По словам Патриции, ей повезло, что на станции находился другой автобус «Liepājas autobusu parks». Она обратилась к его водителю, и тот сразу вызвал врачей.

«Я подошла к нему, еле стоя на ногах. Водитель тут же извинился перед пассажирами, предупредил, что задержится, потому что нужно вызвать "скорую помощь" женщине, которой стало плохо», — вспоминает она. На вопрос, был ли у неё с собой ингалятор, Патриция ответила утвердительно, но отметила, что во время приступа из-за стресса теряет дееспособность и не может даже удержать телефон, чтобы вызвать помощь.

«Когда меня выгнали из автобуса, я испытала шок, чувствовала себя беспомощной. Раньше бывало, что во время приступа у меня прекращалось дыхание и даже останавливалось сердце», — описывает она серьёзность ситуации и добавляет, что медики прибыли через несколько минут и оказали помощь, после чего она смогла уехать следующим рейсом в Ригу.

Прошёл почти месяц, но Патриция до сих пор тяжело переживает случившееся и хочет говорить об этом открыто. «Впервые в жизни водитель автобуса отнёсся ко мне так плохо. Для меня это травма — быть брошенной во время приступа», — говорит она. «Если бы не тот второй водитель, я могла бы задохнуться. Потом у меня долго заплетался язык…»

Родственник Патриции вечером 22 августа встретил на автостанции в Рига водителя рейса Лиепая–Рига, на котором ехала женщина, чтобы выяснить, почему он её высадил. Водитель ответил, что если пассажирке было плохо, она могла бы сама вызвать медиков.

Водитель отрицает грубость

Патриция подала жалобу в Дирекцию автотранспорта. Среди документов в заявлении есть и справка, что 22 августа после 20:00 ей оказывали помощь медики NMPD. Служба подтвердила, что в 20:18 получила вызов к пациенту на автостанции Салдуса и оказала необходимую помощь, госпитализация не понадобилась.

Однако для компании «Liepājas autobusu parks» эта ситуация стала новостью — жалобу от пассажирки они не получали. Перевозчик сообщил, что провёл беседу с водителем, который категорически отрицает, что высаживал Патрицию. По его версии, автобус уже начал движение, когда женщина подошла, тяжело дыша, и попросила подождать пять минут, не упоминая о враче или помощи. Водитель ответил, что ждать не может, и тогда пассажирка якобы взяла вещи и вышла сама.

Компания признала, что водитель не проявил должного внимания, не уточнил, почему она была взволнована, и не спросил, нужна ли помощь. С ним провели беседу, призвав в будущем быть внимательнее, задавать уточняющие вопросы и проявлять больше участия. «Мы понимаем огорчение пассажирки и приносим извинения за произошедшее», — заявили в компании, добавив, что не смогли извиниться лично, так как женщина к ним не обращалась.

Патриция пояснила, что звонила в «Liepājas autobusu parks» и сотрудник посоветовал ей подать заявление в Дирекцию автотранспорта, что она и сделала, лично посетив их офис. Ответа пока не получила.

Отвечая на вопрос, будет ли она и дальше пользоваться междугородними автобусами, Патриция сказала, что да, так как у семьи сейчас нет личного автомобиля. В будущем она планирует внимательнее выбирать перевозчика — например, брать прямые рейсы, хоть они и дороже. «Нет уверенности, что во время приступа астмы я снова не переживу то же самое», — призналась она.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

