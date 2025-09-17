Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ходят по квартирам! Мошенники теперь «проверяют счетчики»

© LETA 17 сентября, 2025 11:23

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники выдают себя за сотрудников АО "Sadales tīkls" или АО "Latvenergo" под предлогом замены или проверки счётчиков, предупреждает "Sadales tīkls", пишет LETA.

Представители компании сообщают, что мошенники пытаются связаться с жителями как по телефону, так и лично — звонят в дверь и стремятся попасть в жилище, ссылаясь на необходимость проверки счётчиков.

Чаще всего мошенники общаются на русском языке. Звонки поступают как с местных, так и с иностранных номеров. Одна из целей мошенников — получить конфиденциальную информацию: доступ к интернет-банку, а также данные удостоверений личности.

"Sadales tīkls" подчёркивает, что сотрудники компании общаются с клиентами на латышском языке и не требуют вводить или предоставлять данные "Smart-ID" или коды доступа к интернет-банку при исходящих звонках. Сотрудникам компании также не требуется, например, номер паспорта или аналогичная информация.

В случае необходимости визита на месте "Sadales tīkls" заранее информирует клиентов. Кроме того, у сотрудников компании всегда должно быть при себе удостоверение личности, которое клиент вправе потребовать предъявить. Сотрудникам не нужно входить в жилище, если счётчик там не установлен.

В случае сомнений жителям рекомендуется связаться с "Sadales tīkls", позвонив по информационному телефону 8403. Компания также особо призывает предупредить пожилых членов семьи о действиях мошенников.

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Читать
Загрузка

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

Важно 14:12

Важно 0 комментариев

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Читать

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Для настроения 13:58

Для настроения 0 комментариев

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Читать

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Читать

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Читать