Ходят по квартирам! Мошенники теперь «проверяют счетчики»

Представители компании сообщают, что мошенники пытаются связаться с жителями как по телефону, так и лично — звонят в дверь и стремятся попасть в жилище, ссылаясь на необходимость проверки счётчиков.

Чаще всего мошенники общаются на русском языке. Звонки поступают как с местных, так и с иностранных номеров. Одна из целей мошенников — получить конфиденциальную информацию: доступ к интернет-банку, а также данные удостоверений личности.

"Sadales tīkls" подчёркивает, что сотрудники компании общаются с клиентами на латышском языке и не требуют вводить или предоставлять данные "Smart-ID" или коды доступа к интернет-банку при исходящих звонках. Сотрудникам компании также не требуется, например, номер паспорта или аналогичная информация.

В случае необходимости визита на месте "Sadales tīkls" заранее информирует клиентов. Кроме того, у сотрудников компании всегда должно быть при себе удостоверение личности, которое клиент вправе потребовать предъявить. Сотрудникам не нужно входить в жилище, если счётчик там не установлен.

В случае сомнений жителям рекомендуется связаться с "Sadales tīkls", позвонив по информационному телефону 8403. Компания также особо призывает предупредить пожилых членов семьи о действиях мошенников.