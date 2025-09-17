Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А в Вене уже судят по законам шариата: у нас тоже будут?

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 12:44

Одно решение Венского окружного суда по гражданским делам, основанное на шариате – исламском праве, вызвало широкий резонанс в Австрии. Этот случай напоминает о том, насколько хрупка грань между религией и светским государственным правом, пиешт Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

Многие австрийские юристы и политики подчеркнули, что была пересечена «красная черта». Введение шариата в светский арбитражный процесс де-факто было воспринято как признание религиозного суда. Австрийская народная партия назвала это решение глубоко тревожным, поскольку нормы шариата во многих случаях противоречат принципам Хартии прав Европейского Союза и Европейской конвенции о правах человека, особенно в отношении равенства полов, распределения наследства и семейных прав.

Что произошло?

Венский суд рассматривал экономический спор между двумя мусульманами. Оба участника сделки в взаимном соглашении предусмотрели, что спор будет разрешен арбитражным органом с использованием норм «исламского права». Арбитраж принял решение о выплате 320 000 евро, которое проигравшая сторона обжаловала в окружном суде по гражданским делам.

Однако суд оставил в силе арбитражное решение, тем самым косвенно признав применение принципов шариата в экономическом споре.

Суть проблемы

Арбитраж по своей природе должен быть нейтральным и основанным на прагматизме. Как только в этот механизм вводятся религиозные принципы, возникает риск для единообразия права и нейтральности судебной системы.

Шариатское право не кодифицировано в едином своде законов – оно интерпретируется по-разному в разных странах и традициях. Это делает его применение в европейском правовом пространстве опасно неопределенным. Кроме того, нормы шариата могут вступать в прямом противоречии со статьей 91 Конституции Латвии, которая гарантирует равенство всех людей перед законом и судом, а также со статьей 99 Конституции, которая закрепляет свободу вероисповедания и предусматривает нейтралитет государства в отношении религиозных доктрин.

Прецедент Венского суда ярко демонстрирует, насколько важно для Европы сохранить единое правовое пространство, в котором господствуют четкие, светские и универсально понятные правовые принципы. Введение шариата или любой другой религиозной системы в гражданские процессы создает разрыв между судом и обществом, подрывая доверие к судебной власти.

Для Латвии этот случай является предупреждением – в нашей правовой сфере должны быть строго определенные границы, не позволяющие религиозным доктринам заменить или деформировать основные принципы Конституции и европейского права.

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

