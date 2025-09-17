В ходе расследования СГБ получила данные о том, что гражданин Латвии передавал российской разведке информацию о расположении, планировке и мерах безопасности нескольких военных объектов Латвии. Также задержанный предоставлял сведения о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военных других стран NATO на конкретных латвийских военных объектах. По имеющейся у СГБ информации, мужчина передавал российской разведке и другие сведения, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийский регион.

Уголовный процесс против этого человека СГБ начала 21 августа этого года по первой части 85-й статьи Уголовного закона Латвии — за незаконный сбор и передачу сведений иностранной разведке по её заданию.

VDD провёл процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с этим человеком, в Риге и её окрестностях. В настоящее время служба проводит углублённое исследование носителей данных и документов, изъятых во время обысков.

В отношении подозреваемого в качестве меры пресечения избран арест. СГБ продолжает расследование и предоставит дополнительную информацию о его ходе в соответствии с продвижением уголовного процесса.