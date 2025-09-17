Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гражданин Латвии шпионил по заданию российской разведки: СГБ (1)

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 09:23

Важно 1 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

В ходе расследования СГБ получила данные о том, что гражданин Латвии передавал российской разведке информацию о расположении, планировке и мерах безопасности нескольких военных объектов Латвии. Также задержанный предоставлял сведения о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военных других стран NATO на конкретных латвийских военных объектах. По имеющейся у СГБ информации, мужчина передавал российской разведке и другие сведения, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийский регион.

Уголовный процесс против этого человека СГБ начала 21 августа этого года по первой части 85-й статьи Уголовного закона Латвии — за незаконный сбор и передачу сведений иностранной разведке по её заданию.

VDD провёл процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с этим человеком, в Риге и её окрестностях. В настоящее время служба проводит углублённое исследование носителей данных и документов, изъятых во время обысков.

В отношении подозреваемого в качестве меры пресечения избран арест. СГБ продолжает расследование и предоставит дополнительную информацию о его ходе в соответствии с продвижением уголовного процесса.

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли (1)

Важно 14:21

Важно 1 комментариев

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет? (1)

Важно 14:12

Важно 1 комментариев

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу (1)

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы (1)

Важно 14:04

Важно 1 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы (1)

Для настроения 13:58

Для настроения 1 комментариев

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria (1)

Важно 13:19

Важно 1 комментариев

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС (1)

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 1 комментариев

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

