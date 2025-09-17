NEPLP добрался до Чукотки: заблокирована еще дюжина сайтов

Из Латвия теперь нельзя зайти на сайты: baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org.

В решении поясняется, что на сайтах baltija.site и baltija.eu публикуется односторонняя, вводящая в заблуждение и тенденциозная информация о событиях в Латвии, других странах Балтии, Украине и на Западе в целом, продвигается выгодное для Россия видение истории, а также формируется положительное отношение к России в целом.

На сайтах mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org распространяется односторонняя, вводящая в заблуждение и тенденциозная информация о российской войне против Украины, оказывается информационная и общественная поддержка российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях в Украине, легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных Россией украинских территорий, укрепляется выгодное для России понимание истории и создаётся положительное отношение к России в целом.

Подобный контент, по мнению NEPLP, может негативно влиять на сплочённость общества Латвии, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность с Украиной и поддержку её независимости, суверенитета и территориальной целостности в её международно признанных границах. NEPLP получил информацию обо всех упомянутых сайтах от одного из компетентных государственных органов, предположительно от Службы госбезопасности (VDD).

Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения о блокировке сайтов, распространяющих российскую пропаганду.