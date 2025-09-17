Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
NEPLP добрался до Чукотки: заблокирована еще дюжина сайтов

© LETA 17 сентября, 2025 08:17

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) заблокировал доступ ещё к 12 сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в решениях NEPLP.

Из Латвия теперь нельзя зайти на сайты: baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org.

В решении поясняется, что на сайтах baltija.site и baltija.eu публикуется односторонняя, вводящая в заблуждение и тенденциозная информация о событиях в Латвии, других странах Балтии, Украине и на Западе в целом, продвигается выгодное для Россия видение истории, а также формируется положительное отношение к России в целом.

На сайтах mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org распространяется односторонняя, вводящая в заблуждение и тенденциозная информация о российской войне против Украины, оказывается информационная и общественная поддержка российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях в Украине, легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных Россией украинских территорий, укрепляется выгодное для России понимание истории и создаётся положительное отношение к России в целом.

Подобный контент, по мнению NEPLP, может негативно влиять на сплочённость общества Латвии, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность с Украиной и поддержку её независимости, суверенитета и территориальной целостности в её международно признанных границах. NEPLP получил информацию обо всех упомянутых сайтах от одного из компетентных государственных органов, предположительно от Службы госбезопасности (VDD).

Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения о блокировке сайтов, распространяющих российскую пропаганду.

Гражданин Латвии шпионил по заданию российской разведки: СГБ

Важно 09:23

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Читать
Загрузка

Латышский язык как иностранный: готовят учителей нового типа

Важно 09:06

Важно 0 комментариев

Когда взрослый человек решает учить новый язык, ему нужен особый подход. Поэтому нужны специально обученные преподаватели. Латвийский университет запускает программу, в рамках которой подготовит специалистов для преподавания латышского языка как иностранного взрослым людям. И тем, кто приехал из-за границы, и тем, кто живёт в Латвии давно, но не уверен в своих знаниях, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Когда взрослый человек решает учить новый язык, ему нужен особый подход. Поэтому нужны специально обученные преподаватели. Латвийский университет запускает программу, в рамках которой подготовит специалистов для преподавания латышского языка как иностранного взрослым людям. И тем, кто приехал из-за границы, и тем, кто живёт в Латвии давно, но не уверен в своих знаниях, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Читать

Русская культура повлияла на латышскую идентичность: профессор Краминьш рвет шаблоны

Выбор редакции 09:03

Выбор редакции 0 комментариев

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 08:54

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

«Ребенок имеет право»: депутаты обсудят участие детей в акциях ЛГБТ

Новости Латвии 08:37

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Выбор редакции 08:29

Выбор редакции 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Важно 08:28

Важно 0 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Читать