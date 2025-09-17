Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как в конце жирных лет: цена на золото бьет рекорды

© LETA 17 сентября, 2025 10:47

Бизнес 0 комментариев

Сейчас наблюдается, что вызовы третьего десятилетия XXI века в межгосударственной экономике и глобальной политике отнюдь не утихают, оставляя четкую печать на мировых финансовых рынках. Несмотря на то, что нынешние вызовы весьма серьезны, интерес инвесторов к рискованным финансовым активам, таким как акции, не снижается. Однако параллельно активно скупается и золото, которое традиционно считается своего рода страховым полисом от различных кризисных ситуаций, пишет издание Diena. 

Нынешняя ситуация довольно похожа на ту, которую мировые финансовые рынки пережили незадолго до глобального финансового кризиса 2008-2010 годов в конце так называемых жирных лет, когда одновременно росли и цены на акции, и цены на золото. Свидетельствует ли такое сочетание, когда на биржах одновременно растут цены как на рискованные, так и на традиционно стабильные активы, о приближении нового глобального финансового кризиса, пока еще рано судить. Но нынешние процессы и на финансовых рынках, и в мировой экономике, и в глобальных политических процессах наводят на мысль, что вкладчикам следует выбирать инвестиции куда более тщательно, чем раньше.

Сейчас цена золота чуть ниже 3700 долларов США (~ 3100 евро) за тройскую унцию. Таким образом, желтый металл стоит на 39% больше, чем в конце прошлого года. Золото сейчас, безусловно, стало одним из самых привлекательных или даже самым привлекательным активом финансового рынка, если смотреть по темпу роста цены. Для сравнения отметим, что многие динамичные биржевые индексы на Уолл-стрит за отчетный период росли в три раза медленнее.

Несомненно, главная причина такого оживления покупателей золота в этом году связана с возвращением политика Дональда Трампа в кресло президента США и весьма непредсказуемыми решениями администрации этого президента относительно политического и экономического курса США. Особенно ярко эта непредсказуемость проявилась в конце зимы и весной, когда в риторике Трампа по отношению к ряду стран прозвучали весьма категоричные заявления, которые, правда, иногда менялись вечером того же дня. Ярким примером изменчивости решений президента США стали объявленные 2 апреля таможенные тарифы, которые касались многих экономически значимых стран, однако уже через неделю были отменены. 

Обновлено: 14:40 17.09.2025
Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

Важно 14:12

Важно 0 комментариев

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Для настроения 13:58

Для настроения 0 комментариев

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

