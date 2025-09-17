За рулем в 90 лет: ехал по встречной полосе, погибли люди

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и пожарно-спасательная служба. Как сообщили в Департаменте пожарной безопасности и спасения Литвы, спасателям пришлось извлекать пострадавшую женщину из одного из автомобилей, после чего её срочно передали медикам. По данным оперативных служб, в аварии погибли два человека.

На месте ДТП выяснилось, что автомобиль Ford перескочил через ограждения и перевернулся на разделительной полосе. Предварительно установлено, что водитель Ford 1932 года рождения двигался по встречной полосе в сторону Вильнюса, из-за чего произошло лобовое столкновение с BMW, при этом был задет и Fiat. В результате погибли водитель Ford и водитель BMW 1993 года рождения, а пассажирка BMW 1994 года рождения получила травмы.