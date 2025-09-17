Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За рулем в 90 лет: ехал по встречной полосе, погибли люди

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 12:37

LETA

16 сентября в районе Вильнюса на трассе A14 произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и пострадала женщина. По информации полиции, виновником ДТП стал водитель в возрасте 93 лет, выехавший на встречную полосу, из-за чего столкнулись три автомобиля — BMW, Fiat и Ford.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и пожарно-спасательная служба. Как сообщили в Департаменте пожарной безопасности и спасения Литвы, спасателям пришлось извлекать пострадавшую женщину из одного из автомобилей, после чего её срочно передали медикам. По данным оперативных служб, в аварии погибли два человека.

На месте ДТП выяснилось, что автомобиль Ford перескочил через ограждения и перевернулся на разделительной полосе. Предварительно установлено, что водитель Ford 1932 года рождения двигался по встречной полосе в сторону Вильнюса, из-за чего произошло лобовое столкновение с BMW, при этом был задет и Fiat. В результате погибли водитель Ford и водитель BMW 1993 года рождения, а пассажирка BMW 1994 года рождения получила травмы.

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

Важно 14:21

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

Важно 14:12

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Новости Латвии 14:06

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 14:04

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Для настроения 13:58

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Важно 13:19

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

Новости Латвии 13:19

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

