Повлияет на выплаты по кредитам: Европейской центральный банк изменил процентные ставки

Таким образом, с 12 марта процентная ставка по депозитной программе составит 2,5%, процентная ставка по основным операциям рефинансирования — 2,65%, а процентная ставка по кредитной программе — 2,9%, сообщил ЕЦБ.

Решение о снижении ставки по депозитным операциям основано прежде всего на обновленной оценке перспектив инфляции, базовой динамики инфляции и эффективности трансмиссионного эффекта денежно-кредитной политики. Ставка по депозитам является инструментом, с помощью которого совет регулирует курс денежно-кредитной политики.

По сообщению центробанка снижение инфляции происходит в соответствии с ожиданиями, и последний прогноз в целом соответствует предыдущему прогнозу инфляции. Согласно прогнозам экспертов, базовая инфляция составит в среднем 2,3% в 2025 году, 1,9% в 2026 году и 2% в 2027 году. Пересмотр в сторону повышения прогноза базовой инфляции на 2025 год отражает динамику цен на энергоносители. Без учета энергетического и продовольственного компонента инфляция вероятно составит в среднем 2,2% в 2025 году, 2% в 2026 году и 1,9% в 2027 году.

Большинство базовых показателей инфляции указывают на то, что инфляция стабилизируется вблизи среднесрочного целевого уровня ЕЦБ в 2%. Инфляция в еврозоне остается высокой, отмечает центробанк, в основном потому, что зарплаты и цены в некоторых секторах все еще приспосабливаются к ранее резкому ускорению. С другой стороны, рост зарплаты, как и ожидалось, замедляется, а прибыль частично смягчает его влияние на инфляцию.

ЕЦБ подчеркивает, что денежно-кредитная политика станет заметно менее жесткой, снижение процентных ставок приведет к удешевлению выдачи новых кредитов как фирмам, так и домохозяйствам, и рост кредитования ускорится. В то же время смягчение условий финансирования будет сдерживаться прошлым повышением процентных ставок, которое продолжит сказываться на объеме кредитования, и кредитование будет оставаться в целом сдержанным.

Экономика по-прежнему находится в неблагоприятных условиях, и эксперты вновь понизили свои прогнозы роста до 0,9% в 2025 году, 1,2% в 2026 году и 1,3% в 2027 году. Пересмотр прогнозов в сторону понижения на 2025 и 2026 годы отражает снижение экспорта и сохраняющуюся вялость инвестиций, что частично объясняется высокой неопределенностью торговой политики, а также общей политической неопределенностью. Рост реальных доходов и постепенное ослабление последствий повышения процентных ставок в прошлом остаются основными факторами, которые должны поддерживать рост спроса в течение длительного времени.

Центробанк также объявил, что объем портфелей плана выкупа активов (APP) и пандемического исключительного плана выкупа активов (PEPP) будет сокращаться умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку евросистема больше не будет реинвестировать выплаты основной суммы по ценным бумагам, срок погашения которых наступил.