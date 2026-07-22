По данным муниципалитета, около 23.00 уровень воды у моста поднялся до максимальной отметки 3,5 метра. В результате оказался затоплен участок муниципальной дороги Эзерниеки — Яунплявас — Риндзеле.
Ответственные службы следят за развитием ситуации. Водителей просят соблюдать ограничения движения, быть особенно осторожными и при необходимости выбирать объездные маршруты.
Из-за сильных дождей Дурсупское мельничное озеро вышло из берегов, а поток воды затопил окрестности и размыл местные дороги. В районе Талси закрыты три повреждённых участка, движение направлено в объезд.
Муниципалитет Талсинского края планирует в течение недели оценить ущерб и обратиться за помощью к правительству. Жителям окрестностей Дурсупе придётся учитывать дополнительные неудобства из-за объездов.
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