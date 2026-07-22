Ответственные службы следят за развитием ситуации. Водителей просят соблюдать ограничения движения, быть особенно осторожными и при необходимости выбирать объездные маршруты.

Из-за сильных дождей Дурсупское мельничное озеро вышло из берегов, а поток воды затопил окрестности и размыл местные дороги. В районе Талси закрыты три повреждённых участка, движение направлено в объезд.