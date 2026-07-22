Среднее количество осадков по стране достигло 34,5 миллиметра, или 137% от нормы за 1991-2020 годы. Больше всего дождей выпало в Стенде — 91,4 миллиметра. Самым сухим местом стали Приекули, где зафиксировали лишь 4,7 миллиметра осадков.

В центральной и восточной частях Латвии показатели засухи и влажности за один и три месяца в основном оставались в пределах нормы. В Курземе ситуация менялась от умеренно влажной до экстремально влажной. Наивысший показатель отмечен в Вентспилсе.