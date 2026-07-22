Самая низкая температура была зафиксирована 20 июля в Стенде, где столбики термометров опустились до +8,8 градуса. Максимум зарегистрировали 17 июля на Елгавской наблюдательной станции. Воздух там прогрелся до +29,4 градуса.
Среднее количество осадков по стране достигло 34,5 миллиметра, или 137% от нормы за 1991-2020 годы. Больше всего дождей выпало в Стенде — 91,4 миллиметра. Самым сухим местом стали Приекули, где зафиксировали лишь 4,7 миллиметра осадков.
В центральной и восточной частях Латвии показатели засухи и влажности за один и три месяца в основном оставались в пределах нормы. В Курземе ситуация менялась от умеренно влажной до экстремально влажной. Наивысший показатель отмечен в Вентспилсе.
Средняя относительная влажность воздуха составила 81%. Она колебалась от 73% в Алуксне до 89% в Павилосте. Самые сильные порывы ветра были зарегистрированы 12 июля во время грозы в Резекне. Их скорость достигала 21,4 метра в секунду.
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