Небо будет проясняться лишь временами. Максимальная температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. Ожидается слабый или умеренный северо-западный ветер.
В Риге дождь наиболее вероятен в утренние часы. В течение дня между облаками будет появляться солнце, воздух прогреется до +19 градусов.
Погоду определяет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1005 гектопаскалей у границы с Россией до 1012 гектопаскалей на юго-западе Курземе.
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