В Риге дождь наиболее вероятен в утренние часы. В течение дня между облаками будет появляться солнце, воздух прогреется до +19 градусов.

Погоду определяет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1005 гектопаскалей у границы с Россией до 1012 гектопаскалей на юго-западе Курземе.