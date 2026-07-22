В четверг столбики термометров покажут не более +16…+21 градуса. В пятницу и субботу воздух прогреется до +18…+23 градусов, а самым тёплым днём недели станет воскресенье, когда температура повысится до +20…+25 градусов.
По предварительным прогнозам, на следующей неделе станет ещё теплее. В отдельные дни температура может достичь +28 градусов, однако сухой погода не будет — временами ожидаются дожди и грозы.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии может оказаться примерно на один градус теплее климатической нормы. Количество осадков в последний месяц лета, предположительно, будет близким к обычному.
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