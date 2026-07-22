Один из местных жителей рассказал, что звонил по номеру 112 и предупреждал об опасности на дороге. «Я им всё рассказал — что большую дорогу нужно закрыть, что там вода, машины могут попасть в аварию, что там проблемы. Но меня никто не слушал! Фуры едут, автобусы едут, и никто даже не знает… К сожалению, в чрезвычайных ситуациях помощь — ноль», — заявил доброволец Айварс.
Из-за переполнения Дурсупского мельничного озера были размыты несколько дорог. Региональная трасса P128 Слока — Талси закрыта на неопределённый срок.
«Региональная дорога P128 останется закрытой. Её невозможно оперативно отремонтировать в рамках повседневного обслуживания. Для ремонта придётся привлекать строителей, и это длительный процесс», — пояснила представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.
Ливни повредили также два государственных гравийных участка. «На нескольких местных гравийных дорогах образовались размывы. Работы по их устранению уже идут. Возможно, движение там будет организовано по одной полосе, ситуация меняется очень быстро. Службы работают там с самого утра», — добавила Кононова.
В Талсинском крае созвана комиссия по гражданской обороне. Муниципалитет оценивает ущерб и не исключает обращения за государственной помощью. Власти также допускают, что историческую дамбу могут не восстанавливать, поскольку её демонтаж способен улучшить условия для миграции рыбы.
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