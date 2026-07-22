Ливни повредили также два государственных гравийных участка. «На нескольких местных гравийных дорогах образовались размывы. Работы по их устранению уже идут. Возможно, движение там будет организовано по одной полосе, ситуация меняется очень быстро. Службы работают там с самого утра», — добавила Кононова.

В Талсинском крае созвана комиссия по гражданской обороне. Муниципалитет оценивает ущерб и не исключает обращения за государственной помощью. Власти также допускают, что историческую дамбу могут не восстанавливать, поскольку её демонтаж способен улучшить условия для миграции рыбы.