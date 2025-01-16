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Потерявшие близких украинцы могут обратиться за компенсацией

Редакция PRESS 16 января, 2025 18:19

Мир 0 комментариев

Реестр убытков Украины в Гааге начал прием заявок украинцев, члены семей которых были убиты в результате вторжения РФ. Заявления от родителей, супругов и детей погибших принимаются в электронном виде, сообщает Deutsche Welle.

Украинцы, потерявшие родственников в результате российской военной агрессии, могут обратиться за получением компенсации в международный реестр убытков Украины (RD4U) в Гааге, созданный Советом Европы. Помимо заявок о получении компенсации материального ущерба начался прием заявлений от членов семей погибших, заявил RD4U в четверг, 16 января.

Речь идет о родителях, супругах и гражданских партнерах, детях лиц, ставших жертвами развязанной Россией войны против Украины. Другие члены семьи тоже могут подавать заявки, если докажут наличие законного интереса.

Заявители должны предоставить в электронном виде информацию о себе, их убитом родственнике, а также об обстоятельствах его смерти. При этом никаких доказательств финансовых потерь, связанных с гибелью близких, не требуется. Вся информация о подаче заявлений размещена на сайте организации на английском и украинском языках. Компенсации будут выплачены после окончания войны.

"Это значительный шаг в оказании поддержки тем, кто проходит через невыразимые страдания, вызванные российской агрессией, и обеспечение возможности таких семей восстановить справедливость и признать их невосполнимые потери", - заявило руководство реестра.

В апреле 2024 года в Гааге открыли прием заявок от украинцев, которые понесли материальный ущерб в результате российского вторжения. Это первая из 44 категорий, предусмотренных реестром, сообщил его исполнительный директор Маркиян Ключковский в Гааге на конференции по восстановлению правосудия в Украине. По данным на начало 2025 года, реестр RD4U получил около 13 тысяч заявок о компенсации материального ущерба, в частности разрушенных домов, на общую сумму около 800 млн евро.

По оценкам украинских властей, этот проект представляет собой беспрецедентный вызов, поскольку они уже ожидают около 8 млн заявок и прогнозируют дальнейший рост их числа. "Россия должна заплатить за последствия своей агрессии против Украины. Реестр ущерба - это луч надежды для простых людей, переживающих безмерные страдания", - заявил Ключковский, констатировав, однако, что компенсация ущерба займет годы.

Международный реестр ущерба для Украины был создан 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике. Это был первый шаг к созданию международного механизма компенсации жертвам российской агрессии. К этой инициативе присоединились 43 страны и Европейский Союз, отмечает dpa. Был открыт офис реестра в Киеве. Руководство RD4U занимается только сбором заявок, но не будет принимать решения о компенсациях. Эта задача будет решаться специальным международным механизмом компенсаций, который планируют создать после окончания войны.

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