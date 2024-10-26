Потеря сознания и психоз: попытка «лечения» бессонницы мухоморами обошлась дорого

Пациент, вместо проверенных медикаментов доверявший дарам природы, принимал настой мухомора против нарушений сна, сообщили редакции в Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Руководитель клиники интенсивной терапии Восточной больницы, токсиколог Роберт Сташинскис сообщает следующее: "У пациента серьезные расстройства здоровья, включающие в себя потерю сознания, судороги, расстройство дыхания, в связи с чем пациент сейчас на интубации. Он проснулся с выраженным психозом. Состояние пациента - исключительно тяжелое".

В прошлом году программа "Без табу" рассказывала о местном "гуру" народной медицины, торговавшем порошком из сушеных красных мухоморов: целитель рекламировал этот порошок как успокаивающее средство. Уже тогда при посредничестве "Без табу" медики предупреждали, что принимать это снадобье ни в коем случае не следует. Однако журналисты убедились, что в интернете до сих пор рекламируют прием мухоморов, называя этот ядовитый гриб "чудом лесной аптеки". В сети можно найти советы, как приготовить и принимать сушеные мухоморы и настой из них.

Токсиколог Сташинскис поясняет:

"В них много активных веществ. Абсолютное большинство их употребляет с целью получить "кайф". Красный мухомор вызывает состояние, подобное алкогольному опьянению.

Можно, конечно, сказать, что это все употребляли наши предки и что все это очень хорошо проверено временем, но хочу сказать, что не до конца. Что касается медикаментов, действительно есть такие, которые происходят от даров природы, но в них содержится конкретная доза, они имеют конкретные показания и противопоказания, установлен конкретный способ их приема. А вот что касается того, что растет в природе, там ничего не контролируется. В дарах природы концентрация веществ может быть небольшой, а может быть и высокой".

В Восточную больницу ежегодно попадает до десятка человек, принимавших ядовитые грибы с целью лечения или одурманивания, сообщили в больнице.