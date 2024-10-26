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Потеря сознания и психоз: попытка «лечения» бессонницы мухоморами обошлась дорого

tv3.lv 26 октября, 2024 13:54

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Для борьбы с нарушениями сна молодой мужчина употреблял настой красного мухомора. Однако доверие советам любителей народной медицины обернулось тяжкими последствиями для его здоровья, сообщает программа "Без табу".

Пациент, вместо проверенных медикаментов доверявший дарам природы, принимал настой мухомора против нарушений сна, сообщили редакции в Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Руководитель клиники интенсивной терапии Восточной больницы, токсиколог Роберт Сташинскис сообщает следующее: "У пациента серьезные расстройства здоровья, включающие в себя потерю сознания, судороги, расстройство дыхания, в связи с чем пациент сейчас на интубации. Он проснулся с выраженным психозом. Состояние пациента - исключительно тяжелое".

В прошлом году программа "Без табу" рассказывала о местном "гуру" народной медицины, торговавшем порошком из сушеных красных мухоморов: целитель рекламировал этот порошок как успокаивающее средство. Уже тогда при посредничестве "Без табу" медики предупреждали, что принимать это снадобье ни в коем случае не следует. Однако журналисты убедились, что в интернете до сих пор рекламируют прием мухоморов, называя этот ядовитый гриб "чудом лесной аптеки". В сети можно найти советы, как приготовить и принимать сушеные мухоморы и настой из них.

Токсиколог Сташинскис поясняет:

"В них много активных веществ. Абсолютное большинство их употребляет с целью получить "кайф". Красный мухомор вызывает состояние, подобное алкогольному опьянению.

Можно, конечно, сказать, что это все употребляли наши предки и что все это очень хорошо проверено временем, но хочу сказать, что не до конца. Что касается медикаментов, действительно есть такие, которые происходят от даров природы, но в них содержится конкретная доза, они имеют конкретные показания и противопоказания, установлен конкретный способ их приема. А вот что касается того, что растет в природе, там ничего не контролируется. В дарах природы концентрация веществ может быть небольшой, а может быть и высокой".

В Восточную больницу ежегодно попадает до десятка человек, принимавших ядовитые грибы с целью лечения или одурманивания, сообщили в больнице.

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