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Поставил крестик, почесал гениталии и дальше развозить еду? Для курьеров ещё придумают санитарные курсы

Редакция PRESS 15 октября, 2024 20:15

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Скандальный ролик с курьерами, вскрывающими упаковки с едой, заставила платформу доставки еды Bolt Food ввести наклейки для запечатывания пакетов, а Продовольственно-ветеринарную службу — задуматься о курсах гигиены, пишет портал Grani.lv

Платформа доставки еды Bolt Food предложит производителям еды наклейки для запечатывания упаковок с едой, сообщила компания. Сначала, в рамках рекламной акции, их раздадут бесплатно, а по окончанию акции все заведения общепита, где предлагается готовая еда на вынос, смогут их приобретать за определенную плату. И тогда клиенты будут точно уверены, что их заказ по дороге не вскрыли и не лапали.

Таким образом, как ни крути, но скандальный ролик с курьерами Bolt Food одарил компанию возможностью продавать новую услугу. Что ж, менеджеров компании можно поздравить с профессионализмом: так обратить жирный минус в доходный плюс — это надо уметь.

Все латвийцы прекрасно помнят ту злосчастную видеозапись: на ней два курьера Bolt Food с ярко выраженной восточной внешностью вскрывают упаковку с едой. Один забирает себе баночку с напитком, после чего демонстративно с хохотом чешет гениталии. При этом за спиной у него — такой же бокс с едой, и понятно, что этими руками он и будет передавать клиентам доставленное.

Ролик вызвал такой всплеск эмоций в латвийских соцсетях, что пришлось реагировать министру земледелия Арманду Краузе, который призвал Продовольственно-ветеринарную службу внести предложения по улучшению защиты потребителей при получении услуг от компаний по доставке еды.

ПВС откликнулась моментально. «Служба получает жалобы от потребителей, включая, как мы все видели, это видео, с неподобающим поведением курьеров, поэтому внесет изменения, чтобы минимизировать эти риски. Для курьеров мы также изменим правила гигиены и санитарных проверок», - заверила общество представитель Продовольственно-ветеринарной службы Винета Гринберга.

Очень интересно, как это будет выглядеть на практике? До сих пор курьерам не требовалась справка о состоянии здоровья или знания о гигиене, которую следует соблюдать, если доставляешь еду покупателю.

«Теперь планируется обязать курьеров пройти санитарное обучение, что может оказаться сложной задачей для многих курьеров из-за языкового барьера», - сообщает TV3 Ziņas. 

Но пока ПВС только прикидывает, как обязать курьеров пройти курсы в стиле «надо, надо умываться по утрам и вечерам» на неизвестном для многих из них латышском языке, в компании Bolt Food придумали следующее. Каждый курьер, регистрирующийся на платформе, должен будет ознакомиться с условиями компании и подтвердить, что он прочитал гигиенические требования, там указанные.

Это, честно говоря, выглядит как формальная бюрократическая отписка. Подобные крестики в духе «с правилами ознакомился» мы все ставим десятками и сотнями при покупке товаров в интернете, банковских продуктов, соглашаясь на предложения операторов связи и так далее.

Ну, хорошо — поставил курьер крестик. И что помешает ему после этого вновь почесать гениталии и поспешить с доставкой еды по новым адресам? Так что наибольшая надежда — на бдительных латвийских клиентов, которые и дальше будут зорко следить за поведением курьеров, когда те находятся при исполнении. И если что не так — сразу жаловаться.

Как заявил глава Bolt Food в Латвии Кристапс Пурвинскис, компания регулярно просматривает все отзывы и комментарии, оставленные клиентами, предприятиями общепита и пользователями социальных сетей. И в случае жалоб проводит незамедлительные проверки. Значит, обратная связь — наше все. А там, глядишь, и Продовольственно-ветеринарная служба с санитарными курсами подоспеет.

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