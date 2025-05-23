Посреди Атлантики — в гостях у китов… Надо ехать! Редакция PRESS 23 мая, 2025 12:37 Надо ехать!

Путешествие на Азорские острова — это сказка! Пока на моих ботинках еще можно найти крошки вулканического песка, а телефон полон фотографиями гейзеров, я просто обязана рассказать вам про Сан-Мигел...

Чуть-чуть географии: Сан-Мигел — самый большой и нереально зеленый остров архипелага в Португалии, который эксперты туризма называют «Европейскими Гавайям»". Здесь растут древовидные папоротники и еще бог знает какие редкие растения; прирученные вулканы готовят рагу, а каждый второй утес у кромки океана помнит набеги пиратов.

Людмила ВЕВЕРЕ

По мне, Азорские острова — одно из самых удивительных мест на планете, которое надо хотя бы один раз посетить. Хотя бы ради того, чтобы, застыв от восторга, насладиться девственной природой, которую еще не испортил человек.

Важный момент — благодаря течению Гольфстрим климат на Азорах очень мягкий, субтропический морской. И поездка сюда осенью — лучшее время.

…Остров начинается с дыхания океана и пахнет солью, мокрым камнем и в какие-то моменты чем-то терпким, как будто сама Земля поставила на огонь невидимый чайник. Сан-Мигел — дитя вулкана, который еще не забыл, что у него внутри горячее чрево. Но это место, где кратеры — совсем даже не угроза, а всего-лишь гигантские кастрюли для варки кукурузы. Это не преувеличение, это реалии острова.

На Сан-Мигеле сохранились большие массивы реликтовых дождевых лесов, которые внимательно охраняются от техногенного воздействия и рекреационной нагрузки — как будто парк Юрского периода.

Озера, в которых утонули века

Самый узнаваемый образ острова — это Сети-Сидадиш: гигантский кратер, в котором покоятся два озера. Я даже протерла глаза от неожиданности: одно — зеленое, другое — синее. Местная легенда гласит, что это вода в них — слезы принцессы и пастуха. Запрещенная любовь, вечная история — странно, что не тут творил Шекспир. Гиды объясняют: цвет воды определяется глубиной, растительностью, преломлением света. Представьте только: вы стоите на краю кратера — смотрите вниз, а вокруг — только ветер и безмолвие.

А потом, по тропинке, которая ведет вниз, ты шагаешь вдоль старых кедров и мимоз. Вода же — неподвижна, как стекло. Мимо тебя пролетает какая-то жар-птица, и ты скорее хватаешься за телефон. Нет, не для того, чтобы уткнуться в соцсети, а сфотографировать момент, удержать красоту и настроение.

Когда в роли повара — вулкан

В местном поселке Фурнаш — другой кратер, но уже активный. Земля здесь по-настоящему дышит. Тут уже попахивает серой, а подземный монстр буквально шипит под ногами, пускает пар из трещин. На берегу озера Lagoa das Furnas стоят таблички с фамилиями: не пугайтесь, это не мемориал, а гастрономическая очередь. Местные жители закладывают кастрюли с мясом и овощами в горячую землю — и через 5-6 часов достают готовое блюдо. Могут и вас угостить, это очень вкусно! Кошидас дас Фурнаш — еда, приготовленная не на огне, а внутри вулкана. Мягкая, как облако, с дымком. И с привкусом чего-то древнего, как будто этот рецепт знали еще динозавры.

Рядом — горячие источники. Вода рыжеватая, густая, как чай. В этот момент я поняла: белый купальник здесь — это ошибка. Но мне было наплевать на такие мелочи, так как омовение в этих термах приносят блаженство и, как говорят легенды, долгую молодость. Будем верить и наслаждаться омовением.

Океан, в котором живут великаны

Вокруг Сан-Мигела — тысячи километров и тонн соленой прозрачной воды. И в этом голубом мире живут киты: кашалоты, полосатики, синие. С борта катера, на котором меня катали, они кажутся миражами — до тех пор, пока не ударит хвост, не выдохнет фонтан, не пронесется крик пилота: «There!». Даже страшно подумать, что когда-то киты здесь были не чудом, а промыслом. Но теперь такого — ни-ни, что прекрасно.

Понта-Делгада: город, который никуда не торопится...

Думаете столица острова — город? Ну в каком-то смысле это так. Но по большому счету это длиннющая набережная со своими характером и колоритом. Узкие улочки выложены плиткой — черно-белой, как клавиши рояля. Лавовые церкви, рыбные рестораны, лавки — непременно с местными ананасами (вкуснее фрукта нет в мире!) и ананасовым вареньем. Плитка блестит от морских омовений, чайки суетливо кружат над волнами, а в витринах бесчисленных магазинчиков — банки (стеклянные) с тунцом в оливковом масле.

В местной таверне стоит попробовать стейк из тунца — прожаренный снаружи, розовый внутри. А еще — чай с местной плантации Gorreana: его пьют и англичане, и японцы. Влажный климат, вулканическая почва — идеальная комбинация, чтобы чайные листья вбирали особый аромат. Пей его теплым, глядя на океан: жизнь прекрасна!

Пираты. Без Джонни Деппа

Азорские острова в XVII веке были на перекрестке миров. Сюда шли груженные суда из Нового Света, и здесь же их поджидали — берберы, французы, англичане. Пираты устраивали засады, грабили и исчезали в тумане. Сан-Мигел знал, что такое золото. И нюхал запах пороха. Форт Сан-Браш, построенный в Понта-Делгаде, помнит это до сих пор. Загляните, не пожалеете.

Некоторые деревни в момент пиратского нашествия покидались полностью — люди уходили вглубь острова, когда видели парус на горизонте. Сегодня пушки молчат. Но ветер все еще рассказывает истории, которые когда-нибудь лягут в основу оскароносного фильма.

Десять вещей, которые надо делать на Азорских островах:

Завтракать — на краю кратера. Купаться — в источниках. Есть мясо — приготовленное вулканом. Смотреть в океан — и вдруг увидеть кита. Пить чай — с видом на бесконечность. Дышать — океаном. Ехать — по дороге, где папоротники выше машины. Съесть ананас — из вулканической теплицы. Заблудиться — на тропе среди синих гортензий. Услышать песни китов — и понять, что ты не один.

Совет. Чтобы ваш отдых на Азорских островах был таким же восторженным, как мой, надо опираться на опытного специалиста — скажем, Magnum Travel. И тогда у вас получиться насладиться всем тем, что дарит Сан-Мигел каждому гостю.

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