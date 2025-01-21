Пособия, пенсии, небольшие зарплаты: что изменится в новом году?

График выплат

Одним – в январе, другим – в феврале

В январе жители получат минимальные пенсии (пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, которые выплачиваются за текущий месяц) и минимальное страховое возмещение в новом размере, - информирует Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Пересчитанные государственные пособия социального обеспечения и пенсии по случаю потери кормильца, которые выплачиваются за предыдущий месяц, будут выплачены в феврале (за январь).

(!) За текущий месяц выплачиваются пенсии по случаю потери кормильца, которые были назначены до 31 декабря 2020 года и выплата которых продолжается непрерывно. За предыдущий месяц выплачиваются пенсии по случаю потери кормильца, назначенные с 1 января 2021 года...

Государственное пособие социального обеспечения

Оно выплачивается за предыдущий месяц

В 2025 году повышается размер государственного пособия социального обеспечения. Минимальная сумма в месяц:

* по случаю старости – 166 евро (ранее – 137);

* по потере кормильца:

- на ребенка до 7 лет – 189 евро (ранее – 171),

- с 7 лет – 226 евро (ранее – 206).

V Размер госпособия социального обеспечения для инвалидов 1-й и 2-й групп зависит от занятости. Как и ранее, неработающие получают дополнительную доплату.

1-я группа

- Для работающих - 232,40 евро (было 191,80);

- для инвалидов с детства - 264,60 евро (было 239,40);

- для неработающих - 302,12 евро (было 249,34);

- для инвалидов с детства - 343,98 евро (было 311,22).

2-я группа

- Для работающих - 199,20 евро (было 164,40);

- для инвалидов с детства - 226,80 евро (было 205,20);

- для неработающих - 239,04 евро (было 197,28);

- для инвалидов с детства - 272,16 евро (было 246,24).

3-я группа

- Независимо от занятости - 166 евро в месяц (было 137);

- для инвалидов с детства - 189 евро (было 171)...

Государственная поддержка

Минимальные пособия группам жителей

Государственное пособие социального обеспечения участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семье погибшего участника ликвидации последствий аварии - 166 евро в месяц (было 137).

Пособие на похороны в случае смерти находящегося на иждивении члена семьи застрахованного лица – 498 евро (три минимальных пособия: 3 х 166), если иждивенец умер 1 января 2025 года или после этой даты. Ранее – 411 евро в месяц (3 х 137).

Пособие на похороны в случае смерти безработного – 498 евро (3 х 166), если безработный умер 1 января или после этой даты. Ранее – 411 евро в месяц (3 х 137).

Размер возмещения вреда (при несчастных случаях на производстве до 1 января 1997 года) для лиц, которым он определен в размере пособия соцобеспечения, - 166 евро в месяц (ранее - 137).

Размер пособия по безработице установлен в размере 60% от двукратного размера пособия соцобеспечения (60% от 166 х 2 = 332 евро). Пособие в новом размере будет выплачиваться за период безработицы с 1 января. Ранее 137 х 2 = 274 евро.

Пенсия по случаю потери кормильца или компенсация по случаю потери кормильца в месяц на каждого ребенка:

от рождения до 7 лет – 189 евро (ранее 171);

с 7 лет – 226 евро (ранее 206)...

Возмещение утраты трудоспособности

Оно зависит от группы инвалидности

Размер возмещения утраты трудоспособности зависит от группы инвалидности получателя государственной поддержки и выплачивается каждый месяц.

* 3-я группа - 189 евро в месяц (ранее - 171);

- лицу с инвалидностью с детства - 226 евро (ранее - 206).

* 2-я группа - 264,6 евро в месяц (ранее - 239,4);

- лицу с инвалидностью с детства - 316,4 евро (ранее - 288,4).

* 1-я группа - 302,4 евро в месяц (ранее - 273,6);

- лицу с инвалидностью с детства - 361,6 евро (ранее – 329,6)...

Пенсия по старости

При расчёте учитывается коэффициент

При определении минимальной суммы пенсии по старости применяется коэффициент 1,2 к базе расчета минимальной пенсии по старости (189 евро, для инвалидов с детства – 226 евро) и за каждый последующий год, превышающий страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости (20 лет), размер увеличивается на 2% от базы расчета минимальной пенсии по возрасту.

В прошлом году применялся коэффициент 1,1 при базовой пенсии 171 евро и 206 евро инвалидам с детства и при страховом стаже 15 лет.

В 2025 году, если латвийский страховой стаж лица составляет не менее 20 лет (или если пенсия была назначена до 31 декабря 2024 года с более коротким стажем страхования, необходимым для назначения пенсии по старости), размер минимальной пенсии по старости не может быть меньше 226,80 евро (189 х 1,2), для инвалидов с детства – 271,20 евро (226 х 1,2).

В 2024 году минимальный размер пенсии при стаже 15 лет был 188,10 евро (171 евро x 1,1), а лицам с инвалидностью с детства - 226,60 евро (206x1,1).

В 2025 году с 21 года стажа и более минимальный размер пенсии по старости определяется путем увеличения его на 3,78 евро за каждый год страхования, для лиц с ограниченными возможностями с детства - на 4,52 евро за каждый год страхования. В 2024 году – со стажем с 16 лет и увеличением размера пенсии на 3,42 и 4,12 евро соответственно за каждый страховой год...

Пенсия по инвалидности

Минимальные суммы в месяц

Минимальный размер ежемесячной пенсии по инвалидности зависит от установленной лицу группы инвалидности.

* 3-я группа - 189 евро (ранее - 171);

- с инвалидностью с детства - 226 евро (ранее - 206).

* 2-я группа - 264,6 евро (ранее - 239,4);

- с инвалидностью с детства - 316,4 евро (ранее - 288,4).

* 1-я группа - 302,4 евро (ранее - 273,6);

- с инвалидностью с детства - 361,6 евро (ранее – 329,6)...

Расчёт пенсий – по-новому

Советский стаж - не для всех

Вместе с повышением минимального размера пенсий, пенсионного возраста и стажа законодатели изменили (или, как это преподносится, уточнили) порядок определения страхового стажа для работавших в отдельных бывших республиках СССР в соответствии с вкладом в пенсионную систему нынешней Латвии.

Как отмечают в аннотации к законопроекту его авторы из Министерства благосостояния, государственные пенсии в Латвии назначаются и выплачиваются также за исторический стаж, приравненный к страховому, за период до 31 декабря 1990 года. Однако он не основан на взносах социального страхования и его объем и значение в общем страховом стаже существенно уменьшилось.

Поправки определяют, что гражданам Латвии к страховому стажу приравниваются накопленный на территории Латвии трудовой и приравненный к нему период, время службы и период репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет, то в стаж будут зачислены также накопленные в отдельных бывших республиках СССР трудовые и приравненные к ним периоды.

Для иностранных граждан, лиц без гражданства и неграждан Латвии к страховому стажу приравнивается накопленный на территории Латвии трудовой и приравненный к нему период, а также период репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж такого лица в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет, то в стаж будут зачислены также накопленные в отдельных бывших республиках СССР приравненные к работе учебные периоды.

Поправки в отношении необходимого 20-летнего стажа после 1996 года не будут распространяться на работу до 31 декабря 1990 года в Латвии, а также на работу в России, Беларуси, Молдове и на Украине, так как с этими странами у Латвии заключены международные договоры и стаж рассчитывается в соответствии с данными договорами.

Также эти поправки не будут распространяться на работу в таких бывших республиках СССР, как Литва и Эстония, поскольку на их территории применяется регламент Европарламента и Евросовета от 2004 года о координации систем социального обеспечения...

(!) Больше информации - на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА