Пособия для новорожденных от Рижской думы увеличились: куда обращаться, как получить

Родители новорожденного получат:

150 евро за одного новорожденного, (но с 1 января 2026 года это пособие возрастет на 300 евро и за одного ребенка семье заплатят уже 450 евро).

4500 евро за двойню;

6000 евро, если родилась двойня и в семье в целом трое или более детей;

7500 евро, если в одних родах родилось трое или более детей;

Роды были сложными или преждевременными? Получи компенсацию

Если новорожденный ребенок родился экстремально или намного раньше срока (менее, чем на 32 неделе беременности, то есть 31 неделя и 6 дней), то дополнительно к вышеназванным пособиям за него будет начислено 1500 евро. В этом случае Рижская социальная служба принимает во внимание информацию о неделе и дне родов, указанную в документе, выданном медицинским работником.

Пособие можно запросить в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, усыновления или установления опеки.

Важно: пособие выплачивается в том размере, который был установлен нормативным актом на момент рождения ребенка, а не на момент регистрации. Например, если ребенок родится в сентябре 2025 года, то пособие составит 150 евро, даже если ребенок будет зарегистрирован только в январе следующего года. В свою очередь, для родившихся с 1 января 2026 года размер пособия составит 450 евро за одного новорожденного.

Пособие назначается, если адрес задекларированного места жительства заявителя до рождения ребенка находился на административной территории Рижского самоуправления не менее 12 месяцев. То есть, задекларированным должен быть один из родителей — тот, кто запрашивает пособие.

В Рижской думе также сообщают, что с 1 июля этого года пункт о продолжительности декларирования вступает в силу и распространяется также на пособие в случае рождения одного ребенка, которое в настоящее время составляет 150 евро. Если же 1 июля и позже в семье родятся двойняшки или тройняшки, но родители при этом не были задекларированы в Риге больше года, они не будут иметь права на получение этой муниципальной поддержки, но получат все гарантированные государством пособия.

- Как получить пособие по рождению ребенка? Какие документы для этого нужны?

- Заявитель пособия подает заявление, адресованное Рижской социальной службе. Его можно подать:

отправив на электронную почту soc@riga.lv, подписав его надежной электронной подписью;

авторизовавшись на портале Latvija.gov.lv, используя электронный адрес;

отправив по почте на адрес: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010;

лично обратившись по адресу: Baznīcas iela 19/23, кабинет 110. Телефон: 67105044.

Заявитель пособия в заявлении указывает свои имя, фамилию, персональный код, адрес задекларированного места жительства, адрес электронной почты или официальный электронный адрес, номер телефона, номер счета кредитного учреждения или почтовой расчетной системы. В заявлении также необходимо указать имя, фамилию и персональный код новорожденного ребенка.

В свою очередь, если новорожденный ребенок родился с осложнениями или намного раньше срока, заявитель пособия в качестве подтверждающего документа к заявлению прилагает выписку из истории родов или выписку из медицинской карты стационарного/амбулаторного пациента. Подтверждающие документы должны быть приложены к заявлению независимо от учреждения, в которое оно подается. Это означает, что если пособие запрашивается в одном из отделений ЗАГС города Риги, то и к заявлению в них должен быть приложен подтверждающий документ в указанных случаях.

Пособие можно запросить также одновременно с регистрацией рождения ребенка в отделах ЗАГС города Риги: в Пардаугавском отделе ЗАГС (улица Дзирциема, 28), в Северном отделе ЗАГС (улица Рупниецибас, 21, улица Миера, 45), в Видземском отделе ЗАГС (улица Земгалю, 1), в Рижском городском отделе ЗАГС (улица Аглонас, 4b).

- В самом процессе регистрации детей изменений нет?

- Регистрация рождения ребенка производится как и прежде. Свидетельство о рождении ребенка является одним из документов, на основании которого Рижская социальная служба выплачивает пособие. Доказательств того, что ребенок родился преждевременно, сотрудники самоуправления, в том числе отделов ЗАГС, не собирают: предоставить такие доказательств Рижской социальной службе должны будут сами родители – то есть тот из них, кто подает заявление на получение пособие на новорожденного.