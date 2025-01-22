Пособие по уходу за ребенком нужно поднять в 2.5 раза: Минблаг

План увеличения ряда пособий со следующего года Минблаг представил сегодня — на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

В нем предлагается немедленно увеличить пособия по рождению ребенка и уходу за ним, государственное семейное пособие, а также предоставить многодетным родителям право на досрочную пенсию.

Система государственных льгот уже давно не поспевает за ростом расходов. Некоторые из них последний раз пересматривались 20 лет назад и, естественно, больше не отвечают реальным потребностям.

Так, выплата по уходу за ребенком до полутора лет составляет 171 евро — столько же, сколько в 2003 году. Размер пособия на ребенка в возрасте от полутора до двух лет составляет 42,69 евро.

Министерство предлагает привязать сумму к среднему доходу по стране, установив размер пособия на ребенка до полутора лет на уровне 50% от среднего дохода. Таким образом, в следующем году пособие выросло бы до 422 евро. Для этого нужно дополнительно государственное финансирование на сумму 71,4 млн евро (в базе данных ЦСУ, 422 евро — это половина не от средней, а от медианной зарплаты, и за 2023-й, а не за прошлый год: половина работающих по найму тогда получала «на руки» больше 843 евро, половина — меньше. Средняя же зарплата после налогообложения составляла 1058 евро или же 1444 евро до налогов. За полный 2024-й данных пока нет, но к его третьему кварталу средняя брутто-зарплата выросла более, чем на 250 евро — до 1703, - прим.ред.).

Государственное семейное пособие на одного ребенка сейчас равно 25 евро в месяц, на двоих — 100 евро в месяц, на троих — 225 евро в месяц, на четверых и более — 100 евро в месяц на каждого. Министерство благосостояния предлагает удвоить размер пособия на одного ребенка до 50 евро в месяц, на что потребуется 34 миллиона евро из бюджета.

Предлагается увеличить пособия семьям с двумя и более детьми, а также родительские пособия.

Министерство также предлагает обсудить возможность досрочного выхода на пенсию для родителей или опекунов предпенсионного возраста, если их страховой стаж составляет не менее 25 лет.

В дискуссиях об увеличении семейных пособий часто отмечается, что увеличение пособий — не единственный, но тем не менее важный инструмент содействия демографическим тенденциям в Латвии. Расчеты министерства необходимых сумм были сделаны, исходя из прогноза, что в месяц будет рождаться более 1100 детей. В последние несколько месяцев этот показатель в Латвии опустился ниже 1000.

«Учитывая, что увеличение любого пособия требует чрезвычайно большого количества ресурсов, если придется выбирать между родительским пособием и пособием по уходу за ребенком, приоритетом Министерства благосостояния, безусловно, является пособие по уходу за ребенком. В первую очередь потому, что его получает каждый родитель», — отметила замгоссекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте.