Последняя надежда: в Резекне спустя 15 лет возобновляют поиски пропавшей Кристины

«Решила всё-таки обратиться к ним, потому что, в принципе, они моя последняя надежда», — говорит мать Кристины, Наталья Парамонова, объясняя, почему спустя годы попросила помощи у волонтёров bezvests.lv.

26 марта 2010 года в семье Парамоновых произошла трагедия. По словам матери, в дверь постучала незнакомая женщина с девочкой и сообщила: «Ваша дочь провалилась в реку». Наталья бросилась на место — река находится всего в 300–400 метрах от дома. Были вызваны пожарные и «скорая помощь».

Подруга Кристины рассказала, что они гуляли по льду, и льдина, на которой стояла девочка, раскололась. Кристина упала в воду и исчезла подо льдом.

Несколько дней службы прочёсывали русло, но тело так и не нашли. Позже полиция заявила, что из-за высокого уровня воды поиски временно прекращены. Последняя официальная попытка обнаружить девочку состоялась в июне 2010 года — тогда подключили спасателей из Даугавпилса, но и она не принесла результата.

«На этом поиски прекратились. Объявили без вести пропавшей. Сказали — остаётся только ждать, вдруг где-то кто-то найдёт», — вспоминает Наталья.

Теперь, спустя полтора десятилетия, волонтёры надеются, что современные методы и участие неравнодушных людей помогут хотя бы установить судьбу ребёнка. По словам представителей bezvests.lv, такие дела нередко получают продолжение даже спустя десятилетия — благодаря новым технологиям и вниманию общества.