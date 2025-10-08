Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Последняя надежда: в Резекне спустя 15 лет возобновляют поиски пропавшей Кристины

Редакция PRESS 8 октября, 2025 09:37

ЧП и криминал 0 комментариев

В Резекне спустя 15 лет после трагедии снова начались поиски девятилетней Кристины Парамоновой, пропавшей весной 2010 года. Тогда полиция считала, что девочка утонула, но её тело так и не нашли.

«Решила всё-таки обратиться к ним, потому что, в принципе, они моя последняя надежда», — говорит мать Кристины, Наталья Парамонова, объясняя, почему спустя годы попросила помощи у волонтёров bezvests.lv.
26 марта 2010 года в семье Парамоновых произошла трагедия. По словам матери, в дверь постучала незнакомая женщина с девочкой и сообщила: «Ваша дочь провалилась в реку». Наталья бросилась на место — река находится всего в 300–400 метрах от дома. Были вызваны пожарные и «скорая помощь».

Подруга Кристины рассказала, что они гуляли по льду, и льдина, на которой стояла девочка, раскололась. Кристина упала в воду и исчезла подо льдом.

Несколько дней службы прочёсывали русло, но тело так и не нашли. Позже полиция заявила, что из-за высокого уровня воды поиски временно прекращены. Последняя официальная попытка обнаружить девочку состоялась в июне 2010 года — тогда подключили спасателей из Даугавпилса, но и она не принесла результата.

«На этом поиски прекратились. Объявили без вести пропавшей. Сказали — остаётся только ждать, вдруг где-то кто-то найдёт», — вспоминает Наталья.
Теперь, спустя полтора десятилетия, волонтёры надеются, что современные методы и участие неравнодушных людей помогут хотя бы установить судьбу ребёнка. По словам представителей bezvests.lv, такие дела нередко получают продолжение даже спустя десятилетия — благодаря новым технологиям и вниманию общества.

Обновлено: 21:05 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

