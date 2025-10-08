Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские водители продолжают отдавать свои авто Украине. Безвозмездно (2)

Редакция PRESS 8 октября, 2025 11:22

ЧП и криминал 2 комментариев

Министерство внутренних дел Латвии безвозмездно передаст Украине 22 автомобиля, конфискованных у нетрезвых водителей и в других уголовных делах. Общая рыночная стоимость машин оценивается в 59 500 евро, сообщает агентство LETA.

Транспорт предназначен для подразделений Министерства обороны Украины, а также для ряда гражданских учреждений — Черниговской психоневрологической больницы, Корюковского городского совета, Винницкого центра лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и военной администрации Балаклеи в Херсонской области.

«Латвия последовательно помогает Украине не только оружием и финансами, но и техникой, конфискованной у нарушителей закона», — отметили в МВД.
Доставку обеспечат организация “Agendum”, фонд Entrepreneurs for Peace и объединение Tavi draugi, которые возьмут на себя все расходы и организацию передачи машин украинским госструктурам.

Латвия уже неоднократно направляла Украине транспортные средства, изъятые у нарушителей — прежде всего у пьяных водителей. Такие поставки стали устойчивой частью гражданской поддержки страны в условиях продолжающейся войны.

 

Обновлено: 20:55 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (2)

Важно 20:52

Важно 2 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (2)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 2 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (2)

Важно 20:37

Важно 2 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Важно 20:30

Важно 2 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 2 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

