Транспорт предназначен для подразделений Министерства обороны Украины, а также для ряда гражданских учреждений — Черниговской психоневрологической больницы, Корюковского городского совета, Винницкого центра лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и военной администрации Балаклеи в Херсонской области.

«Латвия последовательно помогает Украине не только оружием и финансами, но и техникой, конфискованной у нарушителей закона», — отметили в МВД.

Доставку обеспечат организация “Agendum”, фонд Entrepreneurs for Peace и объединение Tavi draugi, которые возьмут на себя все расходы и организацию передачи машин украинским госструктурам.

Латвия уже неоднократно направляла Украине транспортные средства, изъятые у нарушителей — прежде всего у пьяных водителей. Такие поставки стали устойчивой частью гражданской поддержки страны в условиях продолжающейся войны.