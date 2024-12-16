Последний шанс? Декларирование доходов и возврат подоходного налога в уходящем году

В декабре мы зачастую торопимся сделать то, что не успели в течение года. В том числе это касается уплаты налогов и подачи деклараций о доходах. Одни уже планируют, какие чеки за лечение они подадут в Службу госдоходов (VID) 1 марта следующего года, другие вдруг обнаруживают в дальнем углу чеки на оплату оправданных расходов, которые они забыли предъявить.

Ничего страшного: прием добровольных деклараций о доходах и чеков не ограничивается какими-то днями, месяцами и даже одним годом.

Подать декларацию за 2023-й можно до конца этого года и даже – вплоть до 16 июня 2027-го! В течение 2024 года можно не только декларировать свои доходы за 2023-й, но также подать или уточнить декларации за 2022 и 2021 годы.

Вместе с тем для нескольких групп жителей (кто занимается хозяйственной деятельностью) установлены определенные сроки подачи деклараций о доходах, другие налогоплательщики делают это добровольно – чтобы не оказаться в долгу по налогу, чтобы вернуть часть переплаченного налога.

В декларации должны быть указаны все источники ваших доходов: зарплата как работника по найму или самозанятого лица, проценты по банковским вкладам, дивиденды, доходы от сдачи квартиры, денежные переводы в определенных случаях и любые другие полученные вами финансовые поступления.

Годовая декларация о доходах должна быть представлена в электронном виде – в Системе электронного декларирования (VID EDS). Подключиться к EDS может любое лицо через свой интернет-банк, а также применив eID, eParaksts или eParaksts mobile. Подать годовую декларацию можно на портале:

eds.vid.gov.lv

В случае необходимости, отметили в Службе госдоходов, каждый может воспользоваться возможностью подать бумажную декларацию в VID или в центре обслуживания государственных и местных органов самоуправления.

Совместно со Службой госдоходов мы подготовили ответы на вопросы читателей о декларировании доходов и возврате подоходного налога...

600 евро

А если сумма больше?

С какой суммы можно получить возврат налога? У нас только за оплату учебы сына в академии накапливается 2 500 евро в год...

Марина Г.,

Даугавпилс

В настоящий момент общая сумма оправданных расходов в таксационный год не должна превышать 600 евро (чеки максимум на эту сумму), но не более 50% от годовых облагаемых налогом доходов.

После подачи декларации и расчета оправданных расходов налогоплательщик может вернуть максимально 120 евро от 600, или 20% от суммы - так как подоходный налог на жителя в 2023 году составил 20%.

(!) С учетом того, что с 2025 года прогнозируется повышение размера подоходного налога до 25,5%, размер возврата переплаченного налога от 600 евро может быть больше - 153 евро.

Также шли разговоры о повышении суммы оправданных расходов, так как плата за медицинские услуги и образование резко возрастает. Но пока это на уровне обсуждения...

В том числе жители, которые в следующем году продолжат делать взносы в 3-й пенсионный уровень и накопительное страхование жизни, заполнив декларацию о доходах, смогут в 2026 году получить от VID за переплаченные налоги уже 25,5%.

В годовую декларацию о доходах, которую житель подает для отчета и получения переплаченного налога, можно включить оставшиеся оправданные расходы за предыдущие три года. Так, в декларацию за 2023-й можно включить оставшиеся оправданные расходы за 2022, 2021, 2020 годы.

Если вы ранее подавали декларацию, но у вас остались незадекларированные чеки, их можно подать в «приложении» к декларации соответствующего года.

(!) Не могут вернуть часть переплаченного налога те жители, которые в таксационном году не платили подоходный налог...

Лечение, образование и не только

Что такое – оправданные расходы?

Это деньги, потраченные налогоплательщиком на лечение (в том числе стоматология и протезирование зубов, плановые операции, эндопротезирование, реабилитация, оплата страхового полиса); на образование (в том числе образование в вузах Латвии и стран ЕС и ЕЭЗ, повышение квалификации, детские занятия по интересам).

А также взносы в частные пенсионные фонды; платежи страховых премий в соответствии с договором страхования жизни (с накоплением средств); пожертвования.

И неиспользование льготного необлагаемого минимума...

И за родню

Нужна отдельная декларация

Мама – пенсионерка, у нее пенсия - 480 евро, налог с нее не взимается. Но она ходит к врачу, порой ей приходится платить полную стоимость за визит – 40 или 50 евро.

Как ей можно подать чеки на возврат налога?

Оксана Р.,

Валмиера

Можно подать платежные документы об оправданных расходах за каждого члена семьи, но только на медицинские услуги и образование, а также на установленную законом сумму, в данное время - не более 600 евро. Декларацию следует подавать отдельно на каждого родственника.

За кого из родственников можно подать декларацию о доходах и чеки за оправданные расходы:

- супруг(-а);

- дети и внуки;

- родители, бабушки и дедушки;

- принятый на воспитание ребенок, если его родителям нельзя присудить выплату алиментов (пока он продолжает образование, вплоть до 24-летнего возраста);

- несовершеннолетний брат и сестра, а также брат и сестра, пока они продолжают образование, но не более чем до 24 лет, - если у них нет трудоспособных родителей;

- брат или сестра – с 1-й или 2-й группой инвалидности;

- находящиеся на содержании и в опеке лица...

Если не подавать...

VID автоматически произведет расчёт налога

Если я не буду подавать декларацию о доходах весной, будут ли ко мне применены какие-то санкции? У меня только зарплата умеренного размера, других доходов нет. К врачу тоже не хожу, чеков нет...

Алексей,

Лиепая

Как оказалось, не все жители отчитываются о своих доходах. Это те, кто не имеет дополнительных к зарплате или пенсии доходов, а также у кого нет оправданных расходов. Надо ли им подавать декларацию?

Жителям, которые не подадут годовую декларацию и у которых по имеющейся в распоряжении Службы госдоходов информации образовался не уплаченный в бюджет налог, VID автоматически производит расчет налога за соответствующий год на основании имеющихся у налоговой службы данных.

После получения информации налогоплательщик обязан выплатить в бюджет эту недоплаченную сумму подоходного налога на жителя (IIN).

Если у него есть чеки на оправданные расходы, он может подать уточнения к годовой декларации, присоединив дополнительные платежные документы об оправданных расходах, и тем самым снизить размер недоплаченного IIN...

Возврат автоматом

Налогоплательщики, которые откликнулись на приглашение VID и указали номер своего счета, по которому они хотят получить автоматический возврат налога, могут не подавать годовую декларацию о доходах, если они не обязаны по закону декларировать свои доходы.

Если ничего не изменилось, то конкретное лицо получит налоговую переплату автоматически – с 1 октября по 31 декабря текущего года.

Выбор необходимо сделать только один раз. Жители, которые этого не сделали, еще могут уведомить VID о своем выборе.

Чтобы получить переплату налога автоматически, необходимо подать в VID заявление: вы хотите, чтобы переплата налога была зачислена на ваш счет, и указать соответствующий номер счета. Это можно сделать в системе электронного декларирования VID (EDS).

Например, человек выбрал автоматический возврат налога, уведомив об этом VID в апреле 2024 года. Переплата по налогу за предыдущий год будет автоматически зачислена на его счет в период с 1 октября по 31 декабря 2024-го.

Также налогоплательщик может подать уточненную декларацию о годовых доходах. Например, он хочет приложить к декларации чеки за медицинские услуги для членов семьи, которые не платят IIN и не могут подать чеки на оправданные расходы вместе с декларацией сами...

(!) Больше информации – на домашней страничке Службы госдоходов: vid.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА