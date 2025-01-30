Последний день января: дожди и новые рекорды тепла

Небо будет преимущественно затянуто облаками, днем во многих местах в Видземе и Земгале пройдут продолжительные дожди, а в Латгале не ожидается существенных осадков.

Ночью и утром будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +1...+5 градусов. Днем ожидается слабый ветер, температура воздуха составит +3...+7 градусов.

В Риге ближайшей ночью будет мало осадков, день прогнозируется пасмурный и дождливый, с продолжительным дождем. Температура воздуха будет колебаться у отметки +5 градусов, будет дуть слабый южный ветер.

Согласно оперативной информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг к 14 часам на девяти станциях наблюдений был побит рекорд тепла для 30 января; самая высокая температура воздуха зарегистрирована в Даугавпилсе, где столбик термометра достиг +7,3 градуса. За неделю в Латвии побиты 78 рекордов тепла.