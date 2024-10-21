Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula

Последние два концерта: легендарный рок-клуб Depo в Риге закрывается на неопределенный срок

Редакция PRESS 21 октября, 2024 17:48

Для настроения 0 комментариев

Концертная площадка для андеграундной рок музыки клуб Depo в Старой Риге со следующей недели закроется на неопределенный срок. За 22 года рок-клуб стал культовым местом для многих жителей столицы и теперь вынужден закрыться. Причина, оказывается, банальна - бюрократия.

Представители клуба объясняют, что у здания, в котором находится клуб, сменяется владелец, а вместе с этим и истекает срок договора аренды:

"На этой неделе завершается более чем 22-летний этап в истории клуба Depo — здание, в котором расположен клуб, меняет владельца, и в связи с этим истекает договор аренды с клубом. Мы договорились с новым владельцем о возможности заключить новый договор, но пока он не подписан, будущее клуба остается неопределенным", - говорится в публичном заявлении рок-клуба.


Как сообщалось, здание на улице Вальню, 32, в Риге, где расположен клуб Depo, принадлежит Латвийскому союзу свободных профсоюзов, однако до 31 октября собственность должна быть передана Министерству финансов, которое зарегистрирует ее в Земельной книге на имя государства, согласно решению Сейма.

Последние два концерта в клубе Depo состоятся на этой неделе, после чего клуб будет закрыт на неопределенный срок. Хочется верить, что с новым владельцем удастся подписать договор аренды. Владелец клуба Depo — SIA Jello, единственным владельцем которой является Гунтис Ванагс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Моббинг, боссинг, прессинг — разве что не бьют уже: молодые врачи жалуются на русских пациентов и коллег

Важно 21:08

Важно 0 комментариев

При поступлении в ординатуру молодые врачи часто сталкиваются с психоэмоциональным насилием и принуждением использовать русский язык в общении, рассказал в понедельник в программе «Крустпунктс» Латвийского радио руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра, сообщает LETA.

При поступлении в ординатуру молодые врачи часто сталкиваются с психоэмоциональным насилием и принуждением использовать русский язык в общении, рассказал в понедельник в программе «Крустпунктс» Латвийского радио руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

Более тысячи водителей потеряли доступ к Bolt Drive из-за вредных автопривычек

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

Угроза общественной безопасности является главной причиной, по которой уже более тысячи водителей потеряли доступ к каршеринговой платформе Bolt Drive, сообщает RusLsm.lv.

Угроза общественной безопасности является главной причиной, по которой уже более тысячи водителей потеряли доступ к каршеринговой платформе Bolt Drive, сообщает RusLsm.lv.

Читать

Врачи: мы заслуживаем знать решение по делу педиатра Медниса. Где граница дозволенного?

Новости Латвии 20:20

Новости Латвии 0 комментариев

И сами врачи, и общественность заслуживают узнать, какое решение приняла Латвийская ассоциация врачей по делу врача Эдгара Медниса, заявил в программе Латвийского радио глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра. По его мнению, эта ситуация послужит сигналом медикам о том, что они могут себе позволить, а что — нет.

И сами врачи, и общественность заслуживают узнать, какое решение приняла Латвийская ассоциация врачей по делу врача Эдгара Медниса, заявил в программе Латвийского радио глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра. По его мнению, эта ситуация послужит сигналом медикам о том, что они могут себе позволить, а что — нет.

Читать

На морском дне возле Вентспилса обнаружен «подводный город»: Видео

Важно 19:46

Важно 0 комментариев

Подводные исследования выявили нехарактерную для Балтийского моря структуру недр, сообщила координатор проекта «Исследование морских охраняемых местообитаний и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF) Гунта Габране.

Подводные исследования выявили нехарактерную для Балтийского моря структуру недр, сообщила координатор проекта «Исследование морских охраняемых местообитаний и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF) Гунта Габране.

Читать

Портал Latvija.lv не будет доступен через интернет-банки. Какого…?

Важно 19:00

Важно 0 комментариев

С 1 января следующего года на портал государственных услуг «Latvija.lv» больше нельзя будет зайти с помощью средств аутентификации, выдаваемых банками, сообщил агентству LETA представитель Агентства государственного цифрового развития Кристапс Пределис.

С 1 января следующего года на портал государственных услуг «Latvija.lv» больше нельзя будет зайти с помощью средств аутентификации, выдаваемых банками, сообщил агентству LETA представитель Агентства государственного цифрового развития Кристапс Пределис.

Читать

Коалиция не исключает: поддержку в бюджете могут получить и предложения оппозиции

Новости Латвии 18:50

Новости Латвии 0 комментариев

Партии правительственной коалиции не исключают, что во время рассмотрения бюджета в парламенте будут поддержаны и отдельные предложения оппозиции. Самые обширные дискуссии политики ожидают по изменению налогов на рабочую силу.

Партии правительственной коалиции не исключают, что во время рассмотрения бюджета в парламенте будут поддержаны и отдельные предложения оппозиции. Самые обширные дискуссии политики ожидают по изменению налогов на рабочую силу.

Читать

«Латыш, который не верит в страну — плохо воспитанный латыш»: Профессор ЛУ о выживании нации

Латышские СМИ 18:38

Латышские СМИ 0 комментариев

Кардиолог, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис в программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая текущие события в стране, высказал лаконичное мнение: «Если нет доверия к стране, то плохо воспитанный латыш!». Он задается вопросом: если ты не веришь в страну, то кто ты?

Кардиолог, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис в программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая текущие события в стране, высказал лаконичное мнение: «Если нет доверия к стране, то плохо воспитанный латыш!». Он задается вопросом: если ты не веришь в страну, то кто ты?

Читать