Последние два концерта: легендарный рок-клуб Depo в Риге закрывается на неопределенный срок

Представители клуба объясняют, что у здания, в котором находится клуб, сменяется владелец, а вместе с этим и истекает срок договора аренды:

"На этой неделе завершается более чем 22-летний этап в истории клуба Depo — здание, в котором расположен клуб, меняет владельца, и в связи с этим истекает договор аренды с клубом. Мы договорились с новым владельцем о возможности заключить новый договор, но пока он не подписан, будущее клуба остается неопределенным", - говорится в публичном заявлении рок-клуба.



Как сообщалось, здание на улице Вальню, 32, в Риге, где расположен клуб Depo, принадлежит Латвийскому союзу свободных профсоюзов, однако до 31 октября собственность должна быть передана Министерству финансов, которое зарегистрирует ее в Земельной книге на имя государства, согласно решению Сейма.

Последние два концерта в клубе Depo состоятся на этой неделе, после чего клуб будет закрыт на неопределенный срок. Хочется верить, что с новым владельцем удастся подписать договор аренды. Владелец клуба Depo — SIA Jello, единственным владельцем которой является Гунтис Ванагс.