После удара РФ по Полтаве Байден пообещал Киеву системы ПВО

Ракетный удар России по Полтаве, унесший жизни более 50 человек, - трагическое напоминание о "продолжающихся и возмутительных попытках" президента РФ Владимира Путина "сломить волю свободного народа" в Украине. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена, распространенном во вторник, 3 сентября, Белым домом.

"Я самым решительным образом осуждаю это отвратительное нападение", - подчеркнул Байден.

По его словам, народ Украины уже два с половиной года непреклонно противостоит агрессии Москвы. Соединенные Штаты продолжат стоять на его стороне, в том числе предоставляя системы противовоздушной обороны и необходимые для защиты средства, добавил американский президент.

"Не заблуждайтесь: Россия не одержит победу в этой войне. Победит народ Украины", - резюмировал он.

Кирби: США направят Киеву дополнительную военную помощь

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби ранее назвал атаку "еще одним ужасающим напоминанием о жестокости Путина по отношению к народу Украины". Он добавил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты направят Киеву дополнительную военную помощь.

По данным офиса Генпрокурора Украины на вечер 3 сентября, 51 человек погиб и более 200 получили ранения в результате атаки РФ на Полтаву. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, при ударе было разрушено одно из зданий Военного института телекоммуникаций и информатизации, многие оказались под завалами.

Согласно предварительным данным украинского Минобороны, российские военные использовали две баллистические ракеты. Они попали в учебное заведение и больницу, заявили в офисе Генпрокурора Украины. Начато досудебное расследование по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Глава Минобороны Украины передал США список целей в РФ

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что в ходе визита в Вашингтон передал американской стороне список целей для нанесения ударов глубоко по территории РФ. По словам Умерова, для ударов могли бы использоваться армейские тактические ракетные комплексы ATACMS.

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с Умеровым в Вашингтоне 30 августа.

В пятницу, 6 сентября, ожидается очередное заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".