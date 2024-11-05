После 5 лет перерыва в Ригу возвращается фестиваль света Staro Rīga

Тема фестиваля этого года — «Время света», которая подчеркивает «роль света как объединяющей и обнадеживающей силы в обществе». Последний раз фестиваль проводился в 2019 году.

Посетители фестиваля смогут увидеть более двадцати световых инсталляций и объектов. В этом году географию фестиваля расширят, предложив маршрут, который проведет за пределами Старой Риги и центральной части Риги. Новый пууть света фестиваля выведет на левый берег Даугавы, расширив карту фестиваля и «предложив новый взгляд на городскую среду и места в городе, которые никогда раньше не использовались для размещения световых объектов».

Особое место отведено молодым художникам, чтобы дать возможность продемонстрировать вновь созданную иллюминаций и творческие эксперименты. А владельцев зданий, бизнесменов и жителей Риги также приглашают присоединиться к фестивалю света «Staro Rīga». Эта инициатива дает возможность осветить фасады зданий, площади, элементы городской архитектуры, делая Ригу ярче в праздничные дни.