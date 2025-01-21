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«После 16 часов все превращается в тыкву»: у концертного зала в Резекне непредвиденные трудности

Редакция PRESS 21 января, 2025 16:30

Новости Латвии 0 комментариев

Доступность общественного транспорта по вечерам в Резекне плохая, в результате после 16:00 "мы живем в каком-то оторванном регионе", заявила во вторник на заседании латгальской подкомиссии комиссии Сейма по правам человека и общественным делам руководитель Резекненского концертного зала "Gors" Диана Зирниня.

Во вторник парламентарии обсуждали доступность общественного транспорта в Латгале, в том числе инициативу об обеспечении утренних и вечерних рейсов между Резекне и Ригой. Инициатор сбора подписей Илзе Сперга сказала, что привычки людей меняются, поэтому следует думать и об изменениях в расписании общественного транспорта, чтобы обеспечить удобный проезд в Резекне и обратно.

По ее словам, например, если кто-то хочет организовать семинар в Резекне или депутаты хотят провести выездное заседание в городе утром, им придется приехать вечером, потому что автобус, отправляющийся из Риги в 8.40, прибудет в Резекне только в 12.40. Также невозможно добраться до Риги в тот же вечер после мероприятия в "Gors". Она предложила, например, обеспечить транспорт из Латгале в Екабпилс, откуда после 21.00 можно добраться до Риги на поезде.

Местная активистка также обратила внимание на то, что коммерческие рейсы в латгальские города часто пересекаются с субсидируемыми государством рейсами и прибывают почти в одно и то же время, что уменьшает количество пассажиров субсидируемых рейсов.

Зирниня заявила, что последний общественный транспорт уходит из Резекне в Ригу в 16.16. "После 16 часов все превращается в тыкву, и мы живем в оторванном регионе", - сказала она.

Она заявила, что "Gors" готов внести свой вклад в развитие общественного транспорта в плане количества пассажиров. Зирниня считает, что более предсказуемую и точную услугу обеспечивает поезд, но можно рассмотреть и автобус.

Как заявил представитель Автотранспортной дирекции (АТД) Томас Бейкулис, в настоящее время на коммерческой основе утверждено девять маршрутов, в том числе Рига-Резекне, Даугавпилс-Резекне, Даугавпилс-Резекне-Лудза, Рига-Даугавпилс и Рига-Балви.

Также, по данным АТД, количество рейсов поездов в Даугавпилс с пересадкой на станции Айзкраукле увеличено с пяти до семи. Стоимость билетов и время в пути остались без изменений.

Также сообщается, что поезда будут ходить в среднем на пять-десять минут быстрее. На Даугавпилсской линии скорость движения увеличилась на четыре - 15 минут, на Зилупской линии - на одну - 18 минут.

На Латгальской линии были произведены и другие улучшения движения.

На платформе "Manabalss.lv" начат сбор подписей за инициативу обеспечить регулярные утренние и вечерние рейсы между Резекне и Ригой, чтобы решить проблему проезда в столицу и обратно по вечерам после работы или мероприятий.

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