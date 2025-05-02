В рамках учений пройдет заключительный этап регулярной процедуры сертификации, по итогам которого будет подтверждена готовность экипажей Apache к выполнению боевых задач - от боевой стрельбы до нейтрализации различных целей, как неподвижных, так и движущихся.

Учебные действия включают стрельбу в светлое время суток, поражение целей различных типов и выполнение тактических маневров.

Как подчеркивают в армии, участие Apache в стрельбах демонстрирует тесное взаимодействие с союзниками и общее стремление укреплять безопасность и стабильность в Балтийском регионе. В подтверждение этому, два ударных вертолета Apache также примут участие в военном параде в Талси 4 мая.

Боевая машина AH-64D Apache оснащена современными системами радарного наведения, целеуказания и связи, что позволяет точно поражать цели и вести разведку.

Вертолеты способны действовать в любых погодных условиях и в любое время суток - как днем, так и ночью. Благодаря высокой универсальности, Apache остаются одним из ключевых боевых ресурсов в арсенале вооруженных сил США и их союзников.