Пошла по медведя? Пропавшая кобыла Зизи найдена в лесу одичавшей. Её искали две недели

В среду кобылу заметил местный житель — она шла по отдаленной лесной дороге в соседнем районе, примерно в 20 километрах от фермы. Сразу же на место выехала Диана Утинане, одна из участниц поисков. По ее словам, Зизи выглядела уставшей, немного поцарапанной и явно голодной. Однако сразу подойти к ней было непросто.

«Она как-то оглянулась, когда я ее позвала, но не захотела подойти ко мне и остановиться», — вспоминает Диана. Лошадь настороженно реагировала на людей и, казалось, сомневалась, стоит ли доверять. Даже морковь не сразу помогла: «Посмотрела на морковку, как будто могла подойти, но передумала».

Диана рассказала, что смогла «загнать Зизи в угол» у канавы и таким образом приблизиться к ней. Однако на этом трудности не закончились. Попытки погрузить кобылу в коневоз оказались безуспешными — Зизи категорически отказывалась заходить внутрь. Поэтому путь домой пришлось проделать пешком, сопровождая животное шаг за шагом.

Владелец фермы Алдис Мелькинс поблагодарил всех, кто помогал в поисках: «Огромное спасибо друзьям, местным жителям и сотрудникам полиции. Их поддержка была неоценима».

Ферма «Delvenieki» специализируется на разведении, дрессировке и продаже спортивных лошадей. На момент побега Зизи на ферме находилось еще шесть лошадей. Хозяева не исключали, что животное могло оказаться в руках злоумышленников, и поэтому активно сотрудничали с полицией. В поисках задействовали дроны, а информация о пропаже была широко распространена в СМИ и соцсетях.

Сейчас Зизи дома, получает необходимый уход и постепенно приходит в себя после пережитого. Что именно произошло с лошадью — остается загадкой - не говорит.