Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Посещения больных по особому разрешению: больницы вводят ограничения

© LETA 29 января, 2025 13:33

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за свирепствующей эпидемии гриппа и распространения других инфекций верхних дыхательных путей больницы по всей стране одна за другой вводят жесткие ограничения на посещение пациентов. Как поясняют врачи, это вынужденная мера.

Заболеваемость гриппом в Латвии ползет вверх во всех возрастных группах. Болеют как дети, так и взрослые. По данным SPKC, на данный момент от гриппа с начала вирусного сезона скончались уже шестеро. При этом число клинически подтвержденных случаев заболевания за последние недели увеличилось. Не дремлют и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. В частности, заметно участились случаи пневмонии, вызванной микоплазмой – крайне опасной бактерией, которая не поддаётся обычным антибиотикам.

Чтобы не допустить распространения заразы, латвийские больницы вынуждены вводить жесткие ограничения на посещение больных. Так, сообщает LETA, в Рижской Восточной клинической университетской больнице посещения пациентов допускаются только в исключительных случаях. Навещать можно лишь тех, кто находится в тяжёлом или критическом состоянии, да и то исключительно с разрешения врача.

В отделения запрещается входить в верхней одежде. За один раз больного может навестить только один человек, и обязательно в хирургической маске или респираторе FFP2/FFP3. При визите и после него всем предписано дезинфицировать руки. Посетителям с малейшими симптомами острой вирусной инфекции (кашель, насморк, чихание, повышенная температура) доступ в палату к пациентам категорически запрещен. Однако они могут передать посылки с необходимыми пациенту вещами.

Аналогичные ограничения вступили в силу и в других лечебных заведениях по всей стране: в детской больнице, Видземской больнице, в Кулдигской больнице, в терапевтическом и в отделениях ухода больницы в Бауске и др.

О карантинных ограничениях следует помнить также посетителям Даугавпилсской региональной больницы. В связи с эпидемией гриппа в ДРБ ограничено посещение больных – это можно делать только по согласованию с лечащим врачом. В больнице действует пост по приему передач для пациентов.

Следует помнить, что, приходя в больницу, необходимо обязательно надевать медицинские маски и бахилы.

Врачи убедительно просят родственников пациентов отнестись к этому с пониманием, строго соблюдать меры предосторожности и перед посещением избегать мест с большим скоплением людей. Слишком высок риск, что вы навредите как больным, так и медикам, которые оказывают им необходимую помощь.

Медики напоминают, что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остаётся вакцинация, но проблема в том, что с вакцинами сейчас проблема. В конце прошлого года кабинеты семейных врачей получили меньше доз, чем указывали в заявках. Общий дефицит составляет не менее 10%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А результат того стоит? Синиля о неприятном процессе выбора нового главы банка Латвии

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Переизбрание Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии будет хорошим результатом, но процесс был не очень приятным, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Переизбрание Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии будет хорошим результатом, но процесс был не очень приятным, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

Ещё один почти банкрот: самоуправление Елгавского края просит государственный заем

Важно 13:52

Важно 0 комментариев

Самоуправлению Елгавского края для стабилизации финансовой ситуации необходим государственный заем в размере примерно 2 млн евро, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлении.

Самоуправлению Елгавского края для стабилизации финансовой ситуации необходим государственный заем в размере примерно 2 млн евро, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлении.

Читать

Преподавателю Латвийской музыкальной академии может быть предъявлено обвинение за домогательства к студенткам

Новости Латвии 13:28

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция предлагает прокуратуре обвинить бывшего преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) и заведующего кафедрой старинной музыки Мариса Купчса в сексуальных домогательствах к студенткам.

Государственная полиция предлагает прокуратуре обвинить бывшего преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) и заведующего кафедрой старинной музыки Мариса Купчса в сексуальных домогательствах к студенткам.

Читать

«Это же голландцы, у них и премьер НАТО возглавил»: юрист о необъяснимой «мягкости» полиции к фанатам у Милды

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы  - Милды.

Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы  - Милды.

Читать

Как Рождественские бои превратили латышских стрелков в красных: «Неаткарига»

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

"Рождественские бои под Ригой в 1916/1917 годах предопределили гибель всей царской России в той мере, в какой латышские стрелки затем сражались бок о бок с советскими войсками, мстя не только царскому государству, но и русским в целом за их предательство, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

"Рождественские бои под Ригой в 1916/1917 годах предопределили гибель всей царской России в той мере, в какой латышские стрелки затем сражались бок о бок с советскими войсками, мстя не только царскому государству, но и русским в целом за их предательство, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

Читать

Есть другие приоритеты: денег на медицинские вертолёты у Латвии не нашлось

Важно 12:51

Важно 0 комментариев

Как стало известно агентству LETA, из-за нехватки средств государство пока не будет закупать вертолеты для оказания медицинской помощи (медикоптеры), вместо этого медики продолжат использовать армейские самолеты.

Как стало известно агентству LETA, из-за нехватки средств государство пока не будет закупать вертолеты для оказания медицинской помощи (медикоптеры), вместо этого медики продолжат использовать армейские самолеты.

Читать