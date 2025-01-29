Посещения больных по особому разрешению: больницы вводят ограничения

Заболеваемость гриппом в Латвии ползет вверх во всех возрастных группах. Болеют как дети, так и взрослые. По данным SPKC, на данный момент от гриппа с начала вирусного сезона скончались уже шестеро. При этом число клинически подтвержденных случаев заболевания за последние недели увеличилось. Не дремлют и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. В частности, заметно участились случаи пневмонии, вызванной микоплазмой – крайне опасной бактерией, которая не поддаётся обычным антибиотикам.

Чтобы не допустить распространения заразы, латвийские больницы вынуждены вводить жесткие ограничения на посещение больных. Так, сообщает LETA, в Рижской Восточной клинической университетской больнице посещения пациентов допускаются только в исключительных случаях. Навещать можно лишь тех, кто находится в тяжёлом или критическом состоянии, да и то исключительно с разрешения врача.

В отделения запрещается входить в верхней одежде. За один раз больного может навестить только один человек, и обязательно в хирургической маске или респираторе FFP2/FFP3. При визите и после него всем предписано дезинфицировать руки. Посетителям с малейшими симптомами острой вирусной инфекции (кашель, насморк, чихание, повышенная температура) доступ в палату к пациентам категорически запрещен. Однако они могут передать посылки с необходимыми пациенту вещами.

Аналогичные ограничения вступили в силу и в других лечебных заведениях по всей стране: в детской больнице, Видземской больнице, в Кулдигской больнице, в терапевтическом и в отделениях ухода больницы в Бауске и др.

О карантинных ограничениях следует помнить также посетителям Даугавпилсской региональной больницы. В связи с эпидемией гриппа в ДРБ ограничено посещение больных – это можно делать только по согласованию с лечащим врачом. В больнице действует пост по приему передач для пациентов.

Следует помнить, что, приходя в больницу, необходимо обязательно надевать медицинские маски и бахилы.

Врачи убедительно просят родственников пациентов отнестись к этому с пониманием, строго соблюдать меры предосторожности и перед посещением избегать мест с большим скоплением людей. Слишком высок риск, что вы навредите как больным, так и медикам, которые оказывают им необходимую помощь.

Медики напоминают, что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остаётся вакцинация, но проблема в том, что с вакцинами сейчас проблема. В конце прошлого года кабинеты семейных врачей получили меньше доз, чем указывали в заявках. Общий дефицит составляет не менее 10%.