«Поручать чиновникам сократить чиновников? Это же абсурд!» Экс-премьер критикует план Силини

В результате у чиновников появляется все больше работы, которая требует все больше ресурсов для ее выполнения.

«Начисляется фонд заработной платы, набираются новые люди, а потом они приступают к работе и снова придумывают, что бы еще нового нужно прибавить! И так до бесконечности. Единственный способ спастись от этого - все время обрубать эти нужды и потребности при помощи политической власти», - объясняет Гайлис.

Бывший премьер-министр скептически относится и к постановлению премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о создании рабочей группы по сокращению бюрократии в стране. «Дать чиновникам задания самим себя сократить - это полный абсурд! Наоборот, она [бюрократия] увеличится», - критикует Гайлис.