Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Поправки к закону о туризме от «Нового единства»: хотят запретить поездки в Россию и Белоруссию

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 13:30

Важно 0 комментариев

LETA

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Поправки затронут всех туроператоров, зарегистрированных в Латвии. Запрет на туристические услуги в России и Беларуси станет частью уже действующих международных санкций против этих стран. Предлагаемые меры направлены на сокращение политических и экономических контактов, которые могут способствовать агрессии или нарушениям прав человека.

"Поездки в Россию и Беларусь – это вопрос национальной безопасности, создающий риски как для самих туристов, так и для наших спецслужб. Мы не можем позволить, чтобы латвийские туроператоры организовывали поездки в страны, открыто выражающие враждебность к Латвии. В 2023 году в России и Беларуси были задержаны более 30 граждан Латвии, и наши возможности помочь им там крайне ограничены. Кроме того, мы должны предотвратить возможную вербовку граждан. Государство обязано делать все возможное для защиты своих граждан и минимизации угроз", – заявил депутат Сейма от "Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

Согласно докладу Службы государственной безопасности (СГБ) за 2024 год, несмотря на неоднократные призывы СГБ и Министерства иностранных дел воздержаться от поездок в Россию, количество путешествующих туда латвийцев удвоилось по сравнению с 2023 годом. В среднем ежемесячно в Россию отправлялось около 2000 граждан Латвии.

По мнению партии "Новое Единство", законопроект укрепит национальную безопасность и защиту граждан. Ограничения позволят предотвратить вовлечение латвийцев в потенциальные конфликты или политические риски, возникающие при поездках в Россию и Беларусь.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Доехал до дома и сдался: как в Курземе пьяного водителя ловили

ЧП и криминал 14:11

ЧП и криминал 0 комментариев

4 февраля Госполиция в Приекульской волости задержала водителя Volkswagen, который управлял машиной не имею водительских прав и будучи в нетрезвом состоянии.

4 февраля Госполиция в Приекульской волости задержала водителя Volkswagen, который управлял машиной не имею водительских прав и будучи в нетрезвом состоянии.

Читать
Загрузка

Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с ОАЭ в сфере искусственного интеллекта: Силиня

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в сфере искусственного интеллекта как в академическом секторе, так и в предпринимательстве, подчеркнула премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в ОАЭ.

Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в сфере искусственного интеллекта как в академическом секторе, так и в предпринимательстве, подчеркнула премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в ОАЭ.

Читать

«Однажды Украина может стать частью России. А может и не стать»: Трамп хочет получить ресурсы при любом раскладе

Мир 13:30

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может стать частью России. Об этом он сказал в интервью Fox News, опубликованном 10 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может стать частью России. Об этом он сказал в интервью Fox News, опубликованном 10 февраля.

Читать

Агата Муцениеце теперь в эротическом шоу: «И это мать двоих детей?»

Важно 13:17

Важно 0 комментариев

Не секрет, что Агата Муцениеце больше года является частью столичного эротического шоу, на котором демонстрирует свою фигуру.

Не секрет, что Агата Муцениеце больше года является частью столичного эротического шоу, на котором демонстрирует свою фигуру.

Читать

Больше не Потап: украинский рэпер дал интервью Дудю

История и культура 13:09

История и культура 0 комментариев

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), который после начала большой войны покинул территорию Родины, а сейчас строит карьеру за границей под псевдонимом Славик Балаган, впервые за три года дал интервью. Он пообщался с российским блоггером Юрием Дудем, которому рассказал о своей личной жизни, творчестве, заочном вступлении в территориальную оборону и другие интересные детали.

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), который после начала большой войны покинул территорию Родины, а сейчас строит карьеру за границей под псевдонимом Славик Балаган, впервые за три года дал интервью. Он пообщался с российским блоггером Юрием Дудем, которому рассказал о своей личной жизни, творчестве, заочном вступлении в территориальную оборону и другие интересные детали.

Читать

Его даже нет в кабинете! Лиепайский травматолог принимает пациентов через экран, пока сам занимается спортом

Важно 13:08

Важно 0 комментариев

В Лиепае крайне сложно попасть к травматологу, а единственный более менее доступный специалист, как оказалось, принимает в местной поликлинике онлайн, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В Лиепае крайне сложно попасть к травматологу, а единственный более менее доступный специалист, как оказалось, принимает в местной поликлинике онлайн, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать