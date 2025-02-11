Поправки к закону о туризме от «Нового единства»: хотят запретить поездки в Россию и Белоруссию

Поправки затронут всех туроператоров, зарегистрированных в Латвии. Запрет на туристические услуги в России и Беларуси станет частью уже действующих международных санкций против этих стран. Предлагаемые меры направлены на сокращение политических и экономических контактов, которые могут способствовать агрессии или нарушениям прав человека.

"Поездки в Россию и Беларусь – это вопрос национальной безопасности, создающий риски как для самих туристов, так и для наших спецслужб. Мы не можем позволить, чтобы латвийские туроператоры организовывали поездки в страны, открыто выражающие враждебность к Латвии. В 2023 году в России и Беларуси были задержаны более 30 граждан Латвии, и наши возможности помочь им там крайне ограничены. Кроме того, мы должны предотвратить возможную вербовку граждан. Государство обязано делать все возможное для защиты своих граждан и минимизации угроз", – заявил депутат Сейма от "Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

Согласно докладу Службы государственной безопасности (СГБ) за 2024 год, несмотря на неоднократные призывы СГБ и Министерства иностранных дел воздержаться от поездок в Россию, количество путешествующих туда латвийцев удвоилось по сравнению с 2023 годом. В среднем ежемесячно в Россию отправлялось около 2000 граждан Латвии.

По мнению партии "Новое Единство", законопроект укрепит национальную безопасность и защиту граждан. Ограничения позволят предотвратить вовлечение латвийцев в потенциальные конфликты или политические риски, возникающие при поездках в Россию и Беларусь.